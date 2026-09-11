La cita solidaria que movilizó a casi mil personas en Ibiza: vuelve 'Sant Antoni contra el cáncer'

Hay días en los que lo importante no es llegar primero, sino simplemente avanzar juntos. Con esa filosofía regresará el próximo 18 de octubre una de las citas solidarias que más ha crecido en Sant Antoni durante los últimos años: ‘Sant Antoni Camina amb el Càncer’. La tercera edición del evento se ha presentado este viernes en el Far de ses Coves Blanques con un mensaje claro: caminar, correr, acompañar y sumar. Todo por una causa que toca de cerca a muchas familias de Ibiza.

La jornada comenzará a las diez en el Passeig de ses Fonts y volverá a combinar deporte, solidaridad y música. Los participantes podrán elegir entre una caminata de tres kilómetros o una carrera de cinco kilómetros, dos recorridos pensados para que prácticamente cualquiera pueda encontrar su sitio. Porque, como recuerda el concejal de Deportes de Sant Antoni, Daniel Sánchez, aquí el cronómetro no es lo fundamental. «'Sant Antoni Camina amb el Càncer' es una jornada abierta a todos los públicos y para todas las edades, en la que lo importante no es competir, sino caminar juntos por una buena causa», destaca.

Y la respuesta ciudadana del año pasado demuestra que la propuesta ha conseguido conectar con la isla. Cerca de un millar de personas participaron en la segunda edición y la jornada permitió recaudar 14.780 euros, destinados a la lucha contra el cáncer en Baleares. No faltará la música. Joan Barbé e Iván Doménech volverán a encargarse de poner ritmo a la jornada, mientras que el actor y cómico Jose Boto ejercerá de maestro de ceremonias.

El concejal de Juventud, Bienestar Social, Igualdad y Participación Ciudadana, Jorge Nacher, considera que el evento ha conseguido hacerse un hueco propio en el calendario del municipio: «Se ha convertido en una cita muy especial porque combina deporte, solidaridad y compromiso con las personas que están luchando contra el cáncer y con sus familias», asegura. «El año pasado conseguimos reunir a cerca de un millar de personas y recaudar 14.780 euros, una cifra que demuestra la enorme solidaridad de Sant Antoni y de toda la isla», señala.

Seis asociaciones unidas por el mismo objetivo

En esta edición participan seis entidades relacionadas con la atención, el acompañamiento y la lucha contra el cáncer. Estarán presentes la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac), la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (Aecmm), la Asociación Española Contra el Cáncer de Ibiza, la Asociación Española Contra el Cáncer de Formentera y la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer.

Presentación de 'Sant Antoni Camina amb el Càncer'. / A. S. A.

Sus representantes han destacado durante la presentación la importancia de una iniciativa que permite dar visibilidad a las personas que atraviesan la enfermedad y, al mismo tiempo, obtener recursos para mantener los proyectos que desarrollan. Todo el dinero recaudado se destinará íntegramente a estas entidades. También la consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad del Consell d'Eivissa, Carolina Escandell, pone el acento en esa tarea que desarrollan asociaciones y voluntarios durante todo el año: «Este tipo de encuentros permiten poner el foco en la realidad de las personas que atraviesan la enfermedad y reconocer la labor que desarrollan las asociaciones de la isla». «Que seis entidades se unan en una misma jornada demuestra la fuerza que tiene la solidaridad cuando trabajamos juntos por un objetivo común», añade.

Las inscripciones ya están abiertas a través de Elitechip y tienen un precio de 10 euros. La organización también habilitará una fila cero para aquellas personas que quieran colaborar aunque no participen en la prueba. Además, el Ayuntamiento ha dispuesto un número de cuenta para recibir aportaciones de ciudadanos, patrocinadores y mecenas bajo el concepto ‘Sant Antoni Camina amb el Càncer’. La intención es que nadie se quede fuera, ya sea corriendo, caminando, colaborando económicamente o simplemente acompañando durante la jornada.

Del centro de Sant Antoni a Cala Gració

Las dos pruebas se celebrarán de manera paralela por el casco urbano. La caminata de tres kilómetros partirá del Carrer Ample, continuará por el Carrer Soledat hasta la carretera de Cala Gració y regresará después por el Passeig de Ponent, con llegada al Passeig de la Mar, frente a la oficina de Ports IB. La carrera seguirá prácticamente el mismo itinerario, aunque prolongará el recorrido hasta la rotonda de Cala Gració para completar los cinco kilómetros.

En la vertiente competitiva de 'Sant Antoni Camina amb el Càncer' se establecerán ocho categorías: Sub-18, Sub-20, Senior y Sub-23, Máster 35, Máster 40, Máster 45, Máster 50 y Máster 55 y más. Habrá premios para los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada categoría.