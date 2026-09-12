El menú degustación «más especial» para cerrar la temporada

Nobu Hotel Ibiza Bay rinde homenaje a la riqueza culinaria de la isla con la presentación de su nuevo Omakase, una propuesta de siete pases concebida para celebrar los meses de septiembre y octubre.

El equipo de cocina ha diseñado el menú de siete pases. / Nobu Hotel Ibiza Bay

Este menú exclusivo fusiona la maestría de la alta cocina japonesa con los mejores ingredientes locales y se presenta acompañado de un meticuloso maridaje de siete pases diseñado para realzar cada matiz.

Se trata de un maridaje de excepción, disponible con un beverage pairing meticulosamente estructurado; cada plato encuentra su equilibrio perfecto con vinos de prestigio internacional, sakes de autor y selecciones únicas que potencian la acidez, el aroma y la riqueza del menú. «Con este menú culminaremos esta exitosa temporada en Nobu Ibiza Bay. Hemos puesto todo nuestro respeto y pasión por el producto local y la inconfundible técnica Nobu», apunta Enrico Maimonte, chef ejecutivo de Nobu Ibiza Bay.

Viaje sensorial de siete pases

1. Monaka con Tofu, Salmón y dry miso: La velada arranca con un bocado tremendamente adictivo donde el crujiente de la galleta japonesa Monaka, abriga la delicadeza del salmón y el guacamole. Una textura cremosa que la efervescencia cítrica del champagne Ruinart Blanc Singulier Edition 19 aligera al instante con elegancia.

2. O-Toro Wakame Su Miso: Pura alta cocina nipona en boca, donde el atún rojo O-Toro casi se deshace al contacto con el paladar junto al toque salino del caviar y una adictiva salsa su miso, cuya riqueza umami encuentra un balance perfecto gracias a la acidez punzante y mineral del Riesling Weingut Dr. Bassermann-Jordan 2022.

3. Ceviche de gamba roja con aliño de Pitaya: La codiciada gamba roja balear se convierte en la gran protagonista de una ensalada estilo ceviche repleta de frescura Nikkei, cuyo carácter cítrico y dulzor marino se abrazan armónicamente a las notas estructuradas y herbales del blanco Enric Soler Improvisació 2024.

4. Selección de Nigiris Nobu: Un recorrido por el arte del corte impecable que define la casa (con pez limón, anguila, atún y lubina) ideado para disfrutarse sorbo a sorbo con el exclusivo Hokusetsu Junmai Daiginjo Sake, elaborado únicamente para Nobu para limpiar el paladar entre pieza y pieza.

5. Corvina con Salsa de Setas: Uno de los predilectos del Chef Enrico Maimonte por su profundidad y confort, un plato meloso impregnado del sabor de las setas silvestres que marida de maravilla con el perfil terroso y delicado del Pinot Noir de Borgoña Beaune 1er Cru Les Cent Vignes 2021.

6. Solomillo de Wagyu con Puré de Maíz y Yakitori de Algarroba: El otro gran favorito del chef demuestra que la nobleza del Wagyu A5 puede ser aún mejor cuando se rodea de toques autóctonos, destacando la algarroba ibicenca para aportar un amargor sutil que responde con maestría a la fuerza y taninos pulidos del tinto Numanthia 2020.

7. Parfait de Miel de Ibiza con Crema de Ricotta y Pomelo: El broche de oro es una brillante oda a la reputada miel artesanal de la isla, jugando con la frescura amarga del pomelo y la teja crujiente de panal en una sintonía celestial con las notas doradas de miel y orejones del afamado Tokaji Oremus Aszú 5 Puttonyos 2019.

El menú estará disponible hasta el 25 de octubre. El precio del Menú Omakase es de 160 euros por persona (bebidas no incluidas) y el precio del maridaje (Beverage Pairing) es de 120 euros por persona.

Nobu Hotel Ibiza Bay

Reservas: www.nobuhotelibizabay.com/dining-drinks/nobu

Teléfono: 971 192 222