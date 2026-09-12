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El GP de Mónaco en pleno Ibiza
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Un Lamborghini negro sin matrícula visible en su parte trasera llamó la atención este jueves mientras circulaba por una de las estrechas calles del barrio de la Marina, a los pies de Dalt Vila. Un vecino que presenció su paso asegura que el Lamborghini circulaba a gran velocidad y generando mucho ruido.
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