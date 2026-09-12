La artista de Ibiza Irene de Andrés abre la temporada de la galería Juan Silió con ‘Por un lugar en el sol’

Estos días están siendo especialmente intensos para Irene de Andrés, que, por primera vez, abre la temporada expositiva de la galería Juan Silió y con ello participa en Apertura Madrid Gallery Weekend. Lo hace con la propuesta completa de su proyecto de investigación artística 'Por un lugar en el sol', centrado en dos complejos vacacionales obreros de España y Portugal: la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella y la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica.

La artista ibicenca, que este jueves inauguró la muestra, considera "una oportunidad importante" formar parte de la programación del evento que organiza cada septiembre, desde 2009, la asociación de galerías Arte Madrid. "Viene mucha gente y profesionales del sector de otros países y se nota un mayor flujo de público, que además visita las exposiciones con muchas ganas de conocer los proyectos", apunta. La creadora, además, considera que el tema de su investigación "funciona muy bien" en este momento en el que nos estamos despidiendo ya del verano.

El proyecto al completo

Es la primera vez que De Andrés muestra el conjunto del proyecto, del que ya se pudo ver una pieza en la feria de arte contemporáneo ARCO el pasado mes de marzo. Esta propuesta, realizada con la Beca Leonardo de Investigación Científica y Creación Cultural 2024 de la Fundación BBVA, es fruto de una investigación desarrollada entre 2024 y 2026. La autora ha puesto el foco en dos ciudades vacacionales obreras de España y Portugal como modelos del "proceso de industrialización e instrumentalización de las vacaciones de la clase trabajadora" que fueron creados por regímenes dictatoriales y que han seguido funcionando en democracia.

Irene de Andrés. / Marcela Sciaccaluga

Como ya explicó la creadora ibicenca en una entrevista anterior, la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica se inauguró en 1938 y fue la primera ciudad de vacaciones que levantó la Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT) para sus trabajadores. Tras la caída de la dictadura, la FNAT pasó a ser Inatel (Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores) y sigue funcionando como agencia de viajes y operando lo que ahora se conoce como Hotel Inatel Caparica.

Por su parte, la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella se puso en marcha en 1962 y "fue uno de los proyectos estrella de la Obra Sindical de Educación y Descanso, el organismo responsable de los tiempos libres de la clase trabajadora en España, con Francisco Franco como jefe de Estado". Con la llegada de la democracia, pasó a formar parte de la Junta de Andalucía, que llegó a un acuerdo con CCOO y UGT para que gestionaran un 50% de las plazas, que se destinaban «a familias numerosas o sin recursos económicos». Se cerró en el año 2023.

El cuerpo de la exposición

Las distintas piezas que componen 'Por un lugar en el sol' se han dividido en dos espacios, uno para Marbella y otro para Caparica, "a modo de espejo o díptico", trazando un paralelismo entre estos dos enclaves de la Península, separados por algo más de 700 kilómetros de costa. La primera sala está dedicada a la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella y la segunda, a la Colónia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica. Tanto en una como en otra, el espectador puede contemplar diferentes medios expresivos: obra gráfica, fotografía y videoinstalación.

Dentro de la obra gráfica, hay postales de época que la artista ha ido adquiriendo y que son de su colección. También hay folletos que pertenecen a la Obra sindical de Educación y Descanso, en el caso de Marbella, y a la Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, en el caso de Caparica. Además, hay imágenes de documentación tomadas por la propia creadora y de diferentes archivos que ha visitado para poder hacer esta investigación.

Fotografías inkjet en funda de álbum y souvenirs de ambos complejos vacacionales. / Fotografía de Roberto Ruiz, cortesía de la galería Juan Silió

'Por un lugar en el sol' ofrece, además, al visitante un recorrido audiovisual por estos espacios a través de dos videoinstalaciones grabadas en distintos formatos con banda sonora original de Javi Álvarez. En la pieza que corresponde a Marbella se incluyen fragmentos de una película familiar, que permiten ver cómo era el interior de la ciudad de vacaciones. En el caso de la de Caparica, se puede observar el ambiente actual de este complejo.

Ambos lugares "confluyen con dos piezas compuestas por fotografías colocadas en fundas de álbum situadas junto con un souvenir". Como explica la documentación aportada por la galería Juan Silió, "estas imágenes actuales simulan fotografías realizadas en distintos años, que podrían pertenecer a un álbum de vacaciones familiar, pero con las aguas y la transformación del territorio como protagonistas".

Visita guiada y presentación del libro

Con motivo de Apertura, que arrancó el pasado jueves y se prolonga hasta este domingo, De Andrés ofrecerá una visita guiada a su muestra este sábado a la una y media de la tarde.

Por otra parte, está previsto que a principios de octubre presente en la galería Juan Silió la publicación 'Por un lugar en el sol' (Editorial Concreta), en la que el lector puede profundizar en la historia de estos dos complejos vacacionales obreros. La obra se puede adquirir en la web de la editorial y estará disponible en librerías en los próximos días. La exposición se podrá visitar hasta el 31 de octubre.

De Andrés adelanta que está preparando otra muestra, en este caso en Es Baluard, en Mallorca, para septiembre de 2027. En ella expondrá de nuevo este proyecto en diálogo con otros de sus trabajos.