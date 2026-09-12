Llama la atención: El verano infernal que ha tenido Ibiza este 2026, que ha batido récords de temperatura y de ausencia de precipitaciones

El verano casi infernal que ha vivido Ibiza en este 2026, en el que se han batido récords tanto de temperaturas como de ausencia de precipitaciones o de noches tropicales. Las Pitiusas han cerrado el estío con tres olas de calor, con temperaturas que han llegado a superar los 40 grados, con las menores precipitaciones en 75 años y con 75 noches por encima de los 20 grados, cuando la media estaba en 57.

Llama la atención

Las quejas de los negocios del West End, que aseguran que han vivido el peor verano de su historia. La patronal de ocio Noches de Ibiza señala que han tenido menos público que nunca, que se han visto muy perjudicados por el límite de horarios, que ha aumentado la «competencia desleal» con fiestas por todas partes o que faltan limpieza o iluminación. ¿Ha empezado el cambio en el West?

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Que por fin se pongan en marcha las obras para instalar una segunda máquina de resonancia magnética en el Hospital Can Misses, que debería estar lista en el primer cuatrimestre del próximo año. La resonancia magnética ha dado muchísimos problemas al Área de Salud pitiusa en los últimos años, con continuas averías que han obligado a reprogramar cientos de pruebas o concertarlas.