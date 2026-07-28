El sabor de la felicidad en el más bello atardecer del Mediterráneo

Hay lugares que se convierten en símbolos para muchas generaciones. En Ibiza, el nombre de Space pertenece a la categoría de leyendas que han proyectado la imagen de la isla en el mundo como un lugar de encuentro en torno a la música, la creatividad y la cultura. Ese espíritu cosmopolita e innovador brinda hoy una nueva experiencia gastronómica en Space, Eat & Dance.

La cocina del chef Bruno Hernández triunfa con productos de Ibiza. / fotos: space

Música, naturaleza y hospitalidad se funden en armonía con una propuesta gastronómica de calidad y para todos los públicos. El alma mater del restaurante, el mítico empresario Pepe Roselló, ha creado un espacio fiel a su identidad y sus raíces, donde son protagonistas los paisajes de su infancia, los sabores más auténticos y la belleza que cautiva desde la atención a cada detalle.

La carta propone platos como el chuletón con garantía Angus. / fotos: space

Con el capitán Miguel Maestro al timón de un gran equipo, Space, Eat & Dance invita a una travesía hacia la felicidad, donde se reconoce la Ibiza que enamora. Cada tarde, el horizonte se convierte en un escenario vivo donde los tonos dorados se funden con el rojo y las olas vibrantes acompañan el inicio de una velada concebida para despertar las emociones. Sus mesas, en primera fila del atardecer, en ses Variades, representan el privilegio de vivir, celebrar y compartir en el lugar perfecto, con la mejor compañía.

Las hamburguesas se elaboran con carnes excepcionales. / fotos: space

Público local e internacional, familias, parejas y grupos de amigos llenan las mesas de alegría, en noches memorables que fusionan el placer de cenas deliciosas con la mejor compañía.

Un viaje sensorial que convierte cada mesa en el epicentro de los grandes momentos de la vida. La propuesta gastronómica está diseñada en coherencia con su entorno. Basada en ingredientes de máxima calidad, la cocina combina la esencia mediterránea con un tributo a los sabores y los productos locales, siempre con elaboraciones artesanales y sutileza en la presentación de cada plato, como si fuera una pieza única.

Para comenzar, el equipo del restaurante propone la exquisita ensalada de burrata con salmorejo, que integra sabores y productos frescos como la albahaca, los tomates rojos de la isla y el aceite de oliva virgen extra.

La carta propone carnes con garantía Angus, tanto en formato del mejor chuletón cortado a mano como en versiones de entrecote, solomillo de vaca vieja o hamburguesas maduradas, todas ellas cocinadas a la leña de carbón del horno Josper y terminadas en plato con guarniciones y presentaciones muy cuidadas.

Otra exquisitez para seducir paladares sensibles es el atún de almadraba en costra de maíz con salsa de Pedro Ximénez y soja, un clásico en la trayectoria del reconocido chef Bruno Hernández, que también sorprende con el carpaccio de atún rojo y vinagreta de soja y limón, acompañado de esferificaciones de lima.

Entre sus grandes éxitos, la tarta de queso ses Cabretes y miel de flores, con el queso de cabra elaborado por productoras de la isla, acompañada de miel de flores autóctona, de excelente calidad y sabor.

Los más pequeños sueñan con la hamburguesa de pollo de payés marinada y especiada 24 horas, cocinada a baja temperatura antes de su empanado súper crujiente con receta Space, acompañada de brioche casero, salsas originales y encurtidos caseros.

Una cocina con las raíces de las verduras y hortalizas cultivadas bajo el sol de Ibiza, y con el aporte vital del patató y la patata roja ibicenca, en muchas de sus elaboraciones.

Con más de 35 años de experiencia, Bruno Hernández, vallisoletano de nacimiento e ibicenco de adopción, inició su andadura como cocinero en los fogones de un negocio familiar, el Mesón Pisuerga. Ocurrió en los años 90, cuando compaginaba sus estudios de Derecho y su vocación por la gastronomía. Finalmente, se decantó por perfeccionar su formación con cursos de cocina y pastelería en el Centro Nacional de Hostelería. Llegó a Ibiza a finales de los años 90 y compaginó las temporadas de verano en la isla con sus estudios en la península y stages en prestigiosos restaurantes del País Vasco y la Costa del Sol. Desde 2006, su cocina de autor triunfa con producto de Ibiza.

Pero si hay un elemento que distingue a Space, Eat & Dance, es su relación con la música. Pepe Roselló selecciona las arias más famosas de la historia de la ópera para el momento cumbre del crepúsculo, que se vive como un espectáculo diario. A medida que avanza la tarde y cae la noche, ofrece una narrativa sonora en la que artistas invitados aportan la oferta creativa que da continuidad a la historia de Space.

Hoy, Space, Eat & Dance reivindica la música como un concepto artístico integrador, que combina gastronomía, cultura y arte, en una ceremonia del placer que nos acerca a la felicidad en cada atardecer en Sant Antoni.