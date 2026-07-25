Sabor de Perú en Ibiza
Maymanta Ibiza reafirma su alta cocina peruana y coctelería de autor
El chef Omar Malpartida introduce este año guiños a la cocina nikkei
Maymanta Ibiza, el restaurante peruano de referencia para los amantes de la alta gastronomía en la isla que cuenta con un Sol de la Guía Repsol desde el año 2021, eleva la apuesta para esta temporada. Ubicado en la espectacular azotea del hotel Aguas de Ibiza y con excelentes vistas a la bahía de Santa Eulària, este espacio gastronómico presenta una nueva carta diseñada para emocionar al público más exigente a través de la frescura, el fuego y el mestizaje.
Bajo la dirección creativa del reconocido chef peruano Omar Malpartida, Maymanta Ibiza estrena esta temporada una evolución culinaria en la que, por primera vez, se incluye la cocina japonesa dentro de su oferta. A través de sugerentes guiños a la gastronomía nikkei, este restaurante introduce platos divertidos, sugerentes y frescos, especialmente creados para disfrutar las veladas de verano en Ibiza. Entre sus novedades destacan el temaki crujiente de nori, un bocado sofisticado que combina akami de atún, salsa de anguila y cítricos de Ibiza, yema de erizo y caviar de beluga; o el ceviche Konishi.
En la carta de Maymanta Ibiza tampoco pueden faltar sus platos a la brasa, una de las señas de identidad de este restaurante que fusiona a la perfección los sabores mediterráneos y peruanos, poniendo en valor la materia prima y el detalle en la elaboración. Una de las novedades es el T-bone de un kilo en dos preparaciones, como tartar de la casa acompañado de tuétano a la brasa con chimichurri de ajíes y con la parte del lomo alto cocinada a la parrilla en salsa anticuchera, su plato ideal para compartir. Reservas: +34 971 80 72 73.
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