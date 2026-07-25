Pacha Ibiza
Don Julio 1942 rinde homenaje a Pacha Ibiza
La marca de tequila ultra premium ha creado una botella tributo diseñada especialmente para el club ibicenco
Don Julio 1942 presenta una colaboración especial con Pacha Ibiza, uno de los clubes más emblemáticos del mundo, para celebrar el encuentro entre dos iconos de la cultura de la noche, la música y la celebración.
La alianza nace de una conexión natural entre dos universos con legado propio. Don Julio 1942, una de las expresiones de tequila ultra premium más reconocidas internacionalmente, ha construido un territorio asociado a momentos excepcionales, espacios únicos y celebraciones memorables. Pacha Ibiza, por su parte, es un icono nacido en España con alcance global, profundamente ligado al imaginario de Ibiza y a la evolución de la cultura club internacional.
Para celebrar esta unión, Don Julio 1942 ha creado una botella tributo diseñada especialmente para Pacha Ibiza. Una edición exclusiva, disponible únicamente en el club, que reinterpreta la energía, el legado visual y el espíritu festivo de Pacha desde la sofisticación inconfundible de Don Julio 1942.
La experiencia alcanza su máxima expresión en Paradiso Ibiza, la coctelería de prestigio internacional que este verano vuelve a Pacha Ibiza, convirtiendo cada visita en un espectáculo en sí mismo. Allí, Don Julio forma parte de esta propuesta, en sintonía con el magnetismo de Pacha y la elegancia de la mixología.
Don Julio 1942 también ha desarrollado una pieza audiovisual de campaña rodada en el universo de Pacha Ibiza, con la participación de la actriz Mirela Balic.
- Confirmada la causa de la muerte en Ibiza del hombre encontrado en su coche cosido a puñaladas
- Los campeones del mundo lo celebran en Ibiza: Lamine Yamal se suma a Ferran Torres, Llorente y Oyarzabal en sus vacaciones ibicencas
- Michael Jordan disfruta del sol y la gastronomía de Ibiza a bordo de su yate, valorado en 115 millones de dólares
- El cadáver hallado en el puerto de Ibiza es el de un italiano de 33 años
- Aviso a navegantes en Ibiza y Formentera: reventón térmico a escasas millas de la costa
- Sector del chárter de Ibiza: 'Si la última temporada fue regular, esta es directamente mala
- El paseo matinal de Mariano Rajoy por la orilla de Platja d'en Bossa
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Sant Antoni