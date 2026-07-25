Evitar el desperdicio alimentario en Ibiza: consejos y pequeños gestos para salvar la despensa

En una isla donde la gastronomía forma parte de la identidad local, tirar comida debería doler un poco más. Ibiza presume de producto local, de mercados con fruta y verdura de temporada, de pescado fresco y de recetas familiares que han sobrevivido con una clara filosofía de aprovechamiento. Sin embargo, en muchas casas, la basura sigue recibiendo cada semana yogures olvidados, verduras mustias, pan duro, restos de comida y productos comprados «por si acaso» que nunca llegaron a cocinarse.

Consumir producto local también reduce el impacto climático. | MARIA MOLINA

La guía de Zero Food Waste lo resume con un lema directo: «En Ibiza, la comida no se tira». Y no se trata sólo de un eslogan, sino de una meta clara que debería extenderse a toda la sociedad. Porque el desperdicio alimentario es un problema social, medioambiental y económico: supone perder comida, pero también el agua, la energía, la tierra, el transporte y el dinero que se han invertido para producirla y llevarla hasta casa. Desde Zero Food Waste recuerdan que comprar un alimento en buen estado y no llegar a consumirlo ya forma parte del desperdicio alimentario. Y todos debemos ser conscientes.

Un problema que se combate desde casa

Gran parte de ese problema se puede combatir desde la cocina doméstica, sin grandes complicaciones. Basta con mirar la nevera con otros ojos, cambiar un poco la mentalidad y, por supuesto, tener la intención de hacerlo.

De hecho, el primer gesto es tan sencillo como abrirla antes de ir a comprar. Parece obvio, pero no siempre ocurre. Revisar qué hay en los cajones, qué productos están a punto de caducar y qué sobras esperan una segunda oportunidad evita compras duplicadas y cenas improvisadas que terminan condenando lo anterior. En Ibiza, donde muchas familias adaptan sus horarios al ritmo de la temporada, conviene ser realistas: no comprar para una semana ideal, sino para la semana que de verdad se va a vivir.

Comprar con planificación, menos cantidad y con más frecuencia

La lista de la compra, ese papel o nota del móvil que a veces se hace deprisa, puede ser una herramienta poderosa. Comprar con planificación no significa renunciar al placer ni a la improvisación, sino poner orden. Si hay verduras en casa, quizá no haga falta volver a llenar el carro. Si queda arroz, legumbres o pasta, la comida del día siguiente ya está medio pensada. Si el pan empieza a endurecerse, todavía puede convertirse en tostadas, sopas, migas, picatostes o base para una cena rápida.

También puede ayudar a reducir el desperdicio comprar menos cantidad y con más frecuencia, siempre que sea posible. Los productos a granel permiten llevarse justo lo necesario y reducen, además, residuos de envases. En una isla con mercados, pequeños comercios y productores locales, esta forma de comprar tiene otra ventaja: acerca al consumidor al producto de temporada, que suele conservarse mejor, tiene más sabor y necesita menos artificio en la cocina.

Una conservación correcta y etiquetas en el congelador

Otro gran campo de batalla está en la conservación. Muchas veces no tiramos comida porque hayamos comprado demasiado, sino porque la hemos guardado mal. Algunas verduras duran más en la nevera; otras prefieren un lugar fresco y seco. Las hierbas aromáticas pueden revivir en un vaso con agua o congelarse picadas. El pan no tiene por qué acabar seco si se congela en rebanadas. Y los caldos, guisos, carnes, pescados, frutas maduras y verduras ya cortadas pueden ganar semanas de vida en el congelador.

La creatividad es muy importante a la hora de aprovechar las sobras: hay que verlas como una oportunidad, no como restos. | SHUTTERSTOCK

Eso sí, conviene etiquetar los alimentos que se guardan en él: qué es cada cosa y cuándo se guardó, para evitar que, finalmente, acaben también en la basura. Un simple trozo de cinta o una nota con rotulador evita el clásico misterio del táper congelado.

Otra idea en favor del cero desperdicio alimentario es controlar las raciones. Cocinar demasiada comida, sin medida, puede convertirse en un problema. Lo más aconsejable es pensar realmente qué se va a comer y ajustar las cantidades. Y, cuando haya sobras, la clave es no pensar en restos, sino en ingredientes preparados. Un pollo asado puede reaparecer en croquetas, ensalada, arroz o un bocadillo; unas verduras al horno pueden transformarse en crema; un pescado puede dar vida a una sopa; el arroz del día anterior, bien salteado, puede convertirse en plato nuevo.

Realmente, la cocina tradicional ibicenca sabe mucho de esto. Las recetas populares rara vez nacieron del exceso: nacieron de la necesidad, del respeto al producto y de la costumbre de no desperdiciar nada útil. Recuperar esa mirada no es nostalgia, es sentido común. En tiempos de prisas y neveras llenas, quizá la modernidad consista precisamente en volver a cocinar con más cabeza.

Hay otro gesto importante: observar la basura. No es agradable, pero funciona. Durante unos días, fijarse en qué se tira permite detectar patrones. ¿Se compran demasiadas ensaladas preparadas? ¿Se estropea siempre la fruta? ¿Sobran guarniciones? ¿Se cocina de más los domingos? Cada casa tiene su fuga particular, y encontrarla es el primer paso para corregirla.

El desperdicio alimentario no se combate sólo con disciplina, también con creatividad. Una fruta demasiado madura puede acabar en batido, compota o bizcocho, mientras los tomates blandos sirven para salsa y las hojas verdes pueden enriquecer tortillas, cremas o salteados. La cocina de aprovechamiento no es una cocina pobre: es una cocina inteligente.

Y si hay niños en casa, conviene implicarlos. Que sepan qué se compra, por qué se guarda de una manera u otra y qué ocurre cuando algo acaba en la basura. Convertir el aprovechamiento en una tarea compartida ayuda a crear hábitos, y lo mejor es hacerlo desde la infancia. No hace falta solemnidad: basta con cocinar juntos una receta con sobras, inventar una cena de nevera o decidir entre todos qué producto debe consumirse primero.

Ahorrar dinero, reducir residuos y valorar más la comida

Ahorrar comida es ahorrar dinero, pero también reducir residuos y valorar más lo que llega al plato. No se trata de vivir pendientes de la culpa, sino de recuperar una relación más consciente con la comida que permite cuidar el medio ambiente.

Desde Zero Food Waste afirman que evitar el desperdicio no empieza con grandes campañas, sino con una pregunta muy sencilla antes de tirar algo a la basura: ¿de verdad no puedo hacer nada más con esto? Muchas veces, la respuesta está en darle una vuelta: en una sartén, en un caldo, en el congelador o en una receta improvisada. Y exactamente ahí es donde empieza una forma más responsable de vivir la isla.