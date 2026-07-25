Beso Beach Ibiza
Una cena única en Ibiza con los chefs Kike Casarrubias y Mon Estradas
El próximo 31 de julio, los dos cocineros mexicanos con estrella Michelin cocinarán en el ‘beach club’ de ses Salines
Beso Beach Ibiza anuncia un nuevo Take Over que reunirá, por una sola noche, el espíritu libre de la isla con una de las propuestas culinarias más interesantes del panorama internacional. El 31 de julio a las 21 horas, los chefs Kike Casarrubias y Mon Estrada, fundadores del restaurante OXTE, distinguido con una estrella Michelin en París, trasladarán a Ibiza su universo gastronómico a través de Papalote, un proyecto que representa la evolución de su cocina: una propuesta contemporánea inspirada en la memoria mexicana, el respeto por el producto y una visión profundamente creativa de la alta gastronomía.
La experiencia ha sido diseñada en exclusiva para Beso Beach Ibiza, donde el carácter mediterráneo del restaurante dialogará con la identidad culinaria de los chefs en un menú degustación concebido para compartir y sorprender. La propuesta recorrerá sabores intensos y delicados a través de elaboraciones como la Ostra Baby Kiss con emulsión de mezcal y jalapeño, el Taco de Carabinero, la Pesca a la Talla, la Vaca Vieja Madurada Rubia Gallega y una selección de postres inspirados en la tradición mexicana reinterpretada desde la alta cocina.
Este Take Over será un encuentro entre dos formas de entender la hospitalidad: la energía relajada de Beso Beach y la precisión gastronómica de una cocina que ha sabido convertir el recuerdo en innovación.
Con esta colaboración, Beso Beach Ibiza sigue consolidando su programación gastronómica como un espacio donde algunos de los chefs más destacados del momento encuentran un escenario único frente al mar para crear experiencias irrepetibles. Reservas: www.besobeach.com/ibiza.
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