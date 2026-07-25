Experiencia exclusiva
Can Secret celebra el eclipse solar con una noche para detener el tiempo en Ibiza
El evento astronómico más especial del año merece ser vivido desde un enclave verdaderamente inolvidable como Can Secret, el restaurante del Agroturismo Safragell. Con motivo del histórico eclipse solar total, que podrá contemplarse en Baleares el próximo 12 de agosto, este establecimiento ha diseñado una velada única en cuatro actos donde la gastronomía, el vino y el bienestar se unen en una sugerente propuesta. Una cita excepcional que promete conectar la naturaleza, el producto de cercanía y las emociones en un entorno privilegiado rodeado de jardines, zonas verdes y rincones al aire libre, junto a su pérgola acristalada con vistas al campo.
Este evento comenzará con una cata guiada de cuatro vinos acompañados de una selección de bocados gastronómicos. Acto seguido, y antes del comienzo del eclipse, los asistentes participarán en una dinámica conducida en la que se explicarán de forma amena los aspectos más interesantes de este fenómeno astronómico. A continuación, se realizará una sesión de meditación en pleno campo ibicenco para conectar de forma consciente con el entorno.
La velada culminará con una cena en formato cóctel al más puro estilo ‘Cuina amb ànima’ que define al restaurante Can Secret. Se servirán ocho reconocidas elaboraciones saladas de la carta de este restaurante, inspiradas en su propia huerta y en el producto de temporada, y un postre de autor que pondrá el toque dulce final a una noche inolvidable.
Esta exclusiva experiencia tiene un coste de 140 euros por persona. Reservas en www.cansecret.com y en el teléfono 689 90 39 53.
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