Una noche con duende bajo las estrellas en Ibiza

Este domingo, la azotea de Mondrian Ibiza, en Cala Llonga, acoge una de esas veladas que condensan el verano ibicenco en una sola experiencia. NIKO Al Fresco celebra una edición especial de su ciclo ‘Lunas de Lunares’ con las actuaciones en directo de Alba Molina y Juan Medina, también conocido como Juanito Makandé.

Con la bahía como escenario y el Mediterráneo al fondo, la cita une gastronomía asiática de fusión, música y atardecer. Alba Molina, hija de Lole y Manuel, llega con una trayectoria propia marcada por la sensibilidad y por una mezcla elegante de flamenco, soul y sonidos mediterráneos. A su lado, Juan Medina aporta una propuesta que enlaza la profundidad flamenca con el jazz, las músicas del mundo y una interpretación cercana, capaz de convertir cada canción en un momento íntimo.

El formato busca conectar la esencia del sur de España con el espíritu de la isla, en una propuesta que va más allá de una cena convencional frente al mar.

Un recorrido gastronómico

La experiencia comenzará con un cóctel de bienvenida y continuará con un aperitivo, primer plato, principal a elegir y postre. El menú, planteado como un recorrido por la cocina asiática-fusión de NIKO Al Fresco, acompañará una noche pensada para disfrutar de manera tranquila, entre sabores sorprendentes, acordes flamencos y las vistas de una de las bahías más tranquilas de la isla.

El precio de la experiencia es de 55 euros por persona y las bebidas no están incluidas. Aunque el establecimiento acepta clientes sin reserva, el aforo es limitado y no se puede garantizar la disponibilidad de mesas. Por este motivo, se recomienda reservar con antelación para asegurar una mesa y disfrutar de la experiencia con total tranquilidad.