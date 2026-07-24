Juvia Formentera: Creatividad y simplicidad para conquistar a los comensales en es Pujols
La propuesta gastronómica de Juvia, situado en uno de los paseos más animados de Formentera, se basa en el respeto por el producto. Pescados, carnes, verduras de temporada, parrilla y fuego mueven las cocinas de este restaurante
En el paseo de es Pujols, uno de los lugares más animados de Formentera, el restaurante Juvia espera a los amantes de la gastronomía, el buen ambiente y el trato más cordial. La creatividad y la simplicidad son claves en este establecimiento, donde el mar está siempre presente y la cocina sabe a autenticidad.
Desde la mañana hasta la noche, Juvia es el punto de encuentro en el que todos disfrutan. Tomar un aperitivo, comer o cenar es posible en este restaurante en el que el sonido de las olas se equilibra con música ambiental.
Respeto por el sabor de cada producto
La propuesta gastronómica de Juvia se basa en el sabor más genuino. Ingredientes sencillos y reconocibles protagonizan platos en los que se respeta su esencia: crudos como tartar de atún rojo Bluefin, de sirvia o de ternera nacional; carnes como el tataki de ternera, la entraña USA o el secreto ibérico de bellota; y pescados en gran parte locales como las sardinas, el calamar de Formentera o las capturas del día, que se elaboran al horno o a la parrilla.
Las pastas italianas son otra tentación de la carta de Juvia. La calamarata de pasta fresca con tomate, emulsión de mozzarella de búfala y albahaca; el raviolo casero relleno de ricotta, berenjena y pez espada; el rigatone de mar, guindilla y albahaca o el paccheri Goloso son algunas de las opciones más recomendables.
Un restaurante con alma de chiringuito
Juvia también tiene alma de chiringuito, con una variedad de cócteles, entre ellos una selección de autor que despierta los sentidos. El Palomito 26, Higo Mediterráneo, Ses Illetes Martini o Humo de Cereza son algunas de las referencias más destacadas, junto a otros cócteles clásicos, sangrías y propuestas sin alcohol. Todos encuentran ese capricho para alargar la sobremesa o tomar algo al atardecer. Además, hay disponible una carta de picoteo con baos, croquetas, chipirones y hummus, entre otros. Un lugar para descubrir en es Pujols.
La ubicación privilegiada de Juvia, la calidad de su gastronomía y el excelente servicio de Juvia Formentera lo convierten en un escenario ideal para celebrar bodas, eventos privados y momentos especiales junto al mar. Siempre con su característico ambiente mediterráneo, sencillo y auténtico.
Más información y reservas:
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Sant Antoni
- Muere el hombre apuñalado con una botella rota en el paseo marítimo de Sant Antoni
- Confirmada la causa de la muerte en Ibiza del hombre encontrado en su coche cosido a puñaladas
- Los campeones del mundo lo celebran en Ibiza: Lamine Yamal se suma a Ferran Torres, Llorente y Oyarzabal en sus vacaciones ibicencas
- Michael Jordan disfruta del sol y la gastronomía de Ibiza a bordo de su yate, valorado en 115 millones de dólares
- El cadáver hallado en el puerto de Ibiza es el de un italiano de 33 años
- Aviso a navegantes en Ibiza y Formentera: reventón térmico a escasas millas de la costa
- Sector del chárter de Ibiza: 'Si la última temporada fue regular, esta es directamente mala