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Especial Gastronomía de Verano | Juvia Formentera

Juvia Formentera: Creatividad y simplicidad para conquistar a los comensales en es Pujols

La propuesta gastronómica de Juvia, situado en uno de los paseos más animados de Formentera, se basa en el respeto por el producto. Pescados, carnes, verduras de temporada, parrilla y fuego mueven las cocinas de este restaurante

Vistas increíbles desde la mesa en este restaurante situado en es Pujols. | FOTOS: JUVIA FORMENTERA

Vistas increíbles desde la mesa en este restaurante situado en es Pujols. | FOTOS: JUVIA FORMENTERA

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Diana Blesa

Diana Blesa

Ibiza

En el paseo de es Pujols, uno de los lugares más animados de Formentera, el restaurante Juvia espera a los amantes de la gastronomía, el buen ambiente y el trato más cordial. La creatividad y la simplicidad son claves en este establecimiento, donde el mar está siempre presente y la cocina sabe a autenticidad.

Desde la mañana hasta la noche, Juvia es el punto de encuentro en el que todos disfrutan. Tomar un aperitivo, comer o cenar es posible en este restaurante en el que el sonido de las olas se equilibra con música ambiental.

Respecto por el producto en cada elaboración.

Respecto por el producto en cada elaboración. / Juvia Formentera

Respeto por el sabor de cada producto

La propuesta gastronómica de Juvia se basa en el sabor más genuino. Ingredientes sencillos y reconocibles protagonizan platos en los que se respeta su esencia: crudos como tartar de atún rojo Bluefin, de sirvia o de ternera nacional; carnes como el tataki de ternera, la entraña USA o el secreto ibérico de bellota; y pescados en gran parte locales como las sardinas, el calamar de Formentera o las capturas del día, que se elaboran al horno o a la parrilla.

Música ambiente, luz íntima y un entorno único en las noches de Juvia.

Respecto por el producto en cada elaboración. / Juvia Formentera

Las pastas italianas son otra tentación de la carta de Juvia. La calamarata de pasta fresca con tomate, emulsión de mozzarella de búfala y albahaca; el raviolo casero relleno de ricotta, berenjena y pez espada; el rigatone de mar, guindilla y albahaca o el paccheri Goloso son algunas de las opciones más recomendables.

Un restaurante con alma de chiringuito

Juvia también tiene alma de chiringuito, con una variedad de cócteles, entre ellos una selección de autor que despierta los sentidos. El Palomito 26, Higo Mediterráneo, Ses Illetes Martini o Humo de Cereza son algunas de las referencias más destacadas, junto a otros cócteles clásicos, sangrías y propuestas sin alcohol. Todos encuentran ese capricho para alargar la sobremesa o tomar algo al atardecer. Además, hay disponible una carta de picoteo con baos, croquetas, chipirones y hummus, entre otros. Un lugar para descubrir en es Pujols.

Las pastas son deliciosas en Juvia.

Las pastas son deliciosas en Juvia. / .

La ubicación privilegiada de Juvia, la calidad de su gastronomía y el excelente servicio de Juvia Formentera lo convierten en un escenario ideal para celebrar bodas, eventos privados y momentos especiales junto al mar. Siempre con su característico ambiente mediterráneo, sencillo y auténtico.

Más información y reservas:

Web: www.juviaformentera.com

Ubicación de JUVIA en Google Maps.

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