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Especial Gastronomía de Verano | Bonsai Sushi & Grill

Si te encanta el sushi fresco y creativo y estás en Ibiza, ya puedes reservar mesa en Bonsai Sushi & Grill

Los sabores orientales llegan a esta terraza de Santa Eulària unidos a cócteles de autor

Deliciosos nigiri listos para comer en Bonsai Sushi &amp; Grill. | FOTOS: BONSAI SUSHI &amp; GRILL

Deliciosos nigiri listos para comer en Bonsai Sushi & Grill. | FOTOS: BONSAI SUSHI & GRILL

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Diana Blesa

Diana Blesa

Ibiza

Sentarse en una terraza en pleno puerto deportivo de Santa Eulària y disfrutar de una increíble propuesta de sushi y cócteles de autor es el irresistible plan que ofrece en Ibiza Bonsai Sushi & Grill. Convertido en lugar de culto para quienes adoran el sabor oriental, este establecimiento mezcla frescura y creatividad para lograr la propuesta gastronómica de autor más apetecible.

Aromas, sabores, texturas y una presentación cuidada al detalle.

Aromas, sabores, texturas y una presentación cuidada al detalle. / Bonsai Sushi & Grill

Sushi, platos que saben a mar y propuestas vegetarianas en Bonsai Sushi & Grill

Aromas, sabores y texturas cautivan a los paladares más exigentes en Bonsai Sushi & Grill, donde las elaboraciones de sushi se elevan a otro nivel. Combinaciones perfectas de los mejores ingredientes de la tierra y el mar dan como resultado rolls que despieran los sentidos. ¿El secreto? Escoger las materias primas para garantizar su máxima frescura y preparar cada pieza con mimo.

A la propuesta de sushi se suma una variedad de entrantes entre los que destacan las gyozas, steak tartar sobre tuétano y guanciale o el nori crujiente de atún, entre otras opciones. Además, en su colección marina se encuentran delicias como el ceviche de corvina y el tataki de salmón o de atún. Poke, yakisoba, sopa miso y propuestas vegetarianas completan una carta que responde a una filosofía de variedad y calidad.

Cócteles con carácter.

Cócteles con carácter. / fotos: bonsai sushi & Grill

Quienes se sientan a la mesa en Bonsai Sushi & Grill no pueden perderse su Bosque Secreto, una propuesta de cócteles de autor creada por Aleix Villalta y Daniel Luque ideal para completar la experiencia. Elaboraciones pensadas al detalle para transmitir sensaciones en la relajada atmósfera de este restaurante.

Más información y reservas:

Web: www.bonsaisushiandgrill.com.

Telf: 696785529.

Ubicación de Bonsai Ibiza en Google Maps.

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