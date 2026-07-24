Claudio Bevilacqua, Manuel Pellón y Annamaria Sapere, chefs de Bambuddha Ibiza: «Cada servicio es una oportunidad para sorprender a nuestros clientes»

Bambuddha se ha consolidado como uno de los espacios gastronómicos más singulares de Ibiza gracias a una propuesta que combina cocina, ambiente y experiencia. Situado en un exuberante jardín de bambús, este restaurante-templo transporta al visitante a un entorno inspirado en Asia, donde la espiritualidad y la estética se fusionan con la gastronomía. Su cocina MediterrAsian® ofrece una interpretación contemporánea de recetas influenciadas por la antigua Ruta de las Especias, con sabores que recorren desde España hasta Japón, pasando por Tailandia y Vietnam. La experiencia culinaria se basa en el concepto asiático de compartir platos y servirlos a medida que están listos, lo que favorece una comida más dinámica y social. Más que una cena, Bambuddha propone un viaje sensorial que estimula tanto la imaginación como el paladar. Una auténtica experiencia digna de vivir.

Bambuddha fue hace casi 30 años un restaurante innovador por fusionar gastronomía asiática con mediterránea. ¿Cómo ha evolucionado este proceso?

Bambuddha ha sido pionero. Cuando abrió sus puertas en 1999, hablar de cocina fusión no era todavía una tendencia, fue una visión que, con el tiempo, se ha comprobado que fue un gran acierto. Ha sido un proceso complejo y apasionante en el que muchos chefs dedicaron su esfuerzo, como nosotros, a viajar y recopilar recetas de todas las partes del mundo.

Bambuddha apuesta por especialidades para compartir. / Bambuddha

Sabores de distintas culturas

¿Qué queda de aquellos primeros platos de fusión?

Queda la filosofía. Muchos platos han evolucionado, pero la idea de combinar sabores de distintas culturas sigue siendo la misma. Hay recetas que se han convertido en clásicos y que los clientes siguen buscando año tras año porque forman parte de la historia del restaurante.

¿Qué ofrece hoy la cocina de Bambuddha?

Hoy proponemos una cocina asiática contemporánea con influencias mediterráneas, basada en la calidad de las materias primas y en el concepto de compartir. Nuestro menú recorre diferentes países asiáticos como Japón, Tailandia, China y el Sudeste Asiático. Más que venir solo a comer, buscamos que cada visita sea una experiencia única.

En Bambuddha la decoración y el ambiente forman parte de la experiencia. / Bambuddha

Como explican, una de las características del restaurante son los platos para compartir, algo muy español. ¿Cuáles son las especialidades que piden más los clientes?

El concepto de compartir forma parte de nuestra identidad desde el principio. Los clientes disfrutan especialmente de nuestro sushi, dim sum, cangrejo real y pato crujiente, que son algunos de nuestros platos más emblemáticos, porque permiten probar diferentes sabores en una misma comida.

Una carta viva

¿Qué platos se han incorporado a la carta recientemente?

Nos gusta mantener una carta viva, donde conviven los clásicos de Bambuddha con nuestras nuevas creaciones. Los platos nuevos de este año han sido el shumai de gamba roja con mascarpone y placton, el pollo picantón coreano estilo sam, el ajo blanco ‘fusión’, un clásico andaluz con un toque asiático, y el bogavante a la catalana.

¿Qué es lo más divertido y apasionante de trabajar en la cocina de Bambuddha?

La creatividad. Cada servicio es una oportunidad para sorprender a nuestros clientes. Trabajar con influencias culinarias tan diversas nos permite experimentar, aprender continuamente y desarrollar nuevas ideas. Además, el ambiente internacional de Ibiza aporta una energía única que se refleja en la cocina.

En la carta viva conviven los platos clásicos de Bambuddha con nuevas creaciones. / Bambuddha

Lo importante es vivir la experiencia de Bambuddha

Si alguien va a Bambuddha, ¿qué tiene que probar sí o sí?

Le recomendaría dejarse llevar por la experiencia de compartir. Hay muchos platos imprescindibles para entender la esencia de Bambuddha. Más que recomendar un plato concreto, creemos que lo importante es vivir la experiencia completa.

Quien no conozca Bambuddha, ¿por qué debería ir?

Porque Bambuddha es mucho más que un restaurante. Es un espacio donde gastronomía, diseño, cultura y atmósfera se unen para crear una experiencia única. Desde que cruzas el jardín de bambús hasta el último plato de la cena, sientes que estás realizando un pequeño viaje a otro mundo pero sin salir de Ibiza.

Cuando usted y su equipo entraron por primera vez en el restaurante, ¿qué pensaron?

Sentimos una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, un enorme entusiasmo. Bambuddha tiene una historia importante y una identidad muy fuerte. Nuestro primer pensamiento fue respetar su esencia y, al mismo tiempo, aportar nuevas ideas, nueva energía y una visión contemporánea.

En Bambuddha, gastronomía, diseño, cultura y atmósfera se unen para crear una experiencia única. / Bambuddha

La innovación y la creación distinguen a este restaurante. ¿Qué es lo más exigente a la hora de trabajar en la cocina de Bambuddha?

Nuestro reto está en mantener cada día unos estándares muy elevados de calidad en todos los sentidos. Innovar es importante, pero lo es aún más ser coherentes y ofrecer siempre la misma calidad, independientemente del número de clientes o del ritmo del servicio. El verdadero desafío es encontrar el equilibrio adecuado entre creatividad, organización y atención al detalle.

Ubicación de Bambuddha Ibiza en Google Maps.

Más información y reservas:

Web: bambuddha.com

Teléfono: 971 19 75 10

Dirección: Diseminado P 25 Sta Gertrudis, 1, 07849, Balearic Islands .Ibiza