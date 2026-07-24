CAMELPHAT e Indira Paganotto dividen la noche

Los domingos de Hï Ibiza presentan dos formas de entender la electrónica contemporánea. En Theatre, CAMELPHAT continúa con Summer of Love, una residencia centrada en el house melódico, el deep y el tech house. El dúo británico compartirá cabina este domingo 26 de julio con Rafael, STRYV y Julia Angelina. En Club Room, Indira Paganotto desplegará el universo de ARTCORE, su sello y plataforma para el psy-techno. La artista estará acompañada por I Hate Models, Akoriz y Lara Klart en una sesión marcada por los ritmos hipnóticos, la psicodelia y la intensidad. La programación permite recorrer, en una misma noche, la elegancia melódica de CAMELPHAT y la energía de una corriente en plena expansión internacional.