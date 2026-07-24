Campaña Verano 2026
Hï Ibiza
CAMELPHAT e Indira Paganotto dividen la noche
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Los domingos de Hï Ibiza presentan dos formas de entender la electrónica contemporánea. En Theatre, CAMELPHAT continúa con Summer of Love, una residencia centrada en el house melódico, el deep y el tech house. El dúo británico compartirá cabina este domingo 26 de julio con Rafael, STRYV y Julia Angelina. En Club Room, Indira Paganotto desplegará el universo de ARTCORE, su sello y plataforma para el psy-techno. La artista estará acompañada por I Hate Models, Akoriz y Lara Klart en una sesión marcada por los ritmos hipnóticos, la psicodelia y la intensidad. La programación permite recorrer, en una misma noche, la elegancia melódica de CAMELPHAT y la energía de una corriente en plena expansión internacional.
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