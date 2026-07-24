Amnesia transforma una ‘rave’ en apoyo ambiental

Amnesia Ibiza celebró el pasado 8 de julio una Free Rave protagonizada por Marlon Hoffstadt que reunió a miles de personas en la Terraza del club. La cita, organizada dentro de su 50 aniversario, transformó una fiesta gratuita en una iniciativa solidaria para proteger el entorno de las Pitiusas. Cada entrada fue validada mediante una donación destinada íntegramente a Ibiza & Formentera Preservation. La respuesta del público permitió recaudar 14.000 euros, que se dedicarán a proyectos de conservación y regeneración medioambiental en Ibiza y Formentera. Creada en 2008, la fundación trabaja en la protección de la biodiversidad terrestre y marina, la economía circular, la producción local de alimentos y la conservación de los ecosistemas.