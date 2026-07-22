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Especial Gastronomía de Verano | Rickyssimo

Rickyssimo: Una propuesta con esencia italoargentina en un ambiente familiar

El punto de encuentro de quienes buscan carnes al grill, milanesas, buenos vinos y un ambiente al que siempre apetece volver

Una terraza donde siempre hay gente de la isla para disfrutar todo el año.

Una terraza donde siempre hay gente de la isla para disfrutar todo el año.

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Redacción Ibiza

Rickyssimo es uno de esos lugares a los que siempre apetece volver. Un restaurante de cocina casera en el que los residentes de Ibiza encuentran el lugar perfecto para desconectar, disfrutar del ambiente y compartir una buena comida en un entorno familiar que hace que te sientas como en casa.

Carnes al grill y opciones para todos los gustos

Las carnes al grill son una de sus grandes especialidades, con cortes como la entraña, el churrasco, el secreto ibérico, el solomillo o el lomo alto de Angus. Junto a ellas, las milanesas se han convertido en uno de los platos más representativos de la casa, preparadas al momento y con ese sabor que recuerda a las recetas de siempre.

Carnes al grill, pizzas, pastas y mucho más en Rickyssimo. | FOTOS: RICKYSSIMO

Carnes al grill, pizzas, pastas y mucho más en Rickyssimo. / Rickyssimo

La oferta gastronómica se completa con ensaladas, pastas, pizzas, hamburguesas y otras especialidades con influencia italiana y argentina, además de una cuidada carta de vinos argentinos y españoles.

Para terminar, Rickyssimo propone una selección de postres caseros como la tarta de coco y dulce de leche, la tarta Catalina, de chocolate y dulce de leche, y el crumble de fresas. Porque Rickyssimo no es solo un lugar donde comer bien, sino uno de esos restaurantes que acaban formando parte del día a día de quienes viven en Ibiza.

Más información y reservas:

Web: www.rickyssimo.es.

Telf: 971 39 08 01.

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