Rickyssimo: Una propuesta con esencia italoargentina en un ambiente familiar

Rickyssimo es uno de esos lugares a los que siempre apetece volver. Un restaurante de cocina casera en el que los residentes de Ibiza encuentran el lugar perfecto para desconectar, disfrutar del ambiente y compartir una buena comida en un entorno familiar que hace que te sientas como en casa.

Carnes al grill y opciones para todos los gustos

Las carnes al grill son una de sus grandes especialidades, con cortes como la entraña, el churrasco, el secreto ibérico, el solomillo o el lomo alto de Angus. Junto a ellas, las milanesas se han convertido en uno de los platos más representativos de la casa, preparadas al momento y con ese sabor que recuerda a las recetas de siempre.

Carnes al grill, pizzas, pastas y mucho más en Rickyssimo. / Rickyssimo

La oferta gastronómica se completa con ensaladas, pastas, pizzas, hamburguesas y otras especialidades con influencia italiana y argentina, además de una cuidada carta de vinos argentinos y españoles.

Para terminar, Rickyssimo propone una selección de postres caseros como la tarta de coco y dulce de leche, la tarta Catalina, de chocolate y dulce de leche, y el crumble de fresas. Porque Rickyssimo no es solo un lugar donde comer bien, sino uno de esos restaurantes que acaban formando parte del día a día de quienes viven en Ibiza.

Más información y reservas:

Web: www.rickyssimo.es.

Telf: 971 39 08 01.