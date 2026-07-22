Rickyssimo: Una propuesta con esencia italoargentina en un ambiente familiar
El punto de encuentro de quienes buscan carnes al grill, milanesas, buenos vinos y un ambiente al que siempre apetece volver
Rickyssimo es uno de esos lugares a los que siempre apetece volver. Un restaurante de cocina casera en el que los residentes de Ibiza encuentran el lugar perfecto para desconectar, disfrutar del ambiente y compartir una buena comida en un entorno familiar que hace que te sientas como en casa.
Carnes al grill y opciones para todos los gustos
Las carnes al grill son una de sus grandes especialidades, con cortes como la entraña, el churrasco, el secreto ibérico, el solomillo o el lomo alto de Angus. Junto a ellas, las milanesas se han convertido en uno de los platos más representativos de la casa, preparadas al momento y con ese sabor que recuerda a las recetas de siempre.
La oferta gastronómica se completa con ensaladas, pastas, pizzas, hamburguesas y otras especialidades con influencia italiana y argentina, además de una cuidada carta de vinos argentinos y españoles.
Para terminar, Rickyssimo propone una selección de postres caseros como la tarta de coco y dulce de leche, la tarta Catalina, de chocolate y dulce de leche, y el crumble de fresas. Porque Rickyssimo no es solo un lugar donde comer bien, sino uno de esos restaurantes que acaban formando parte del día a día de quienes viven en Ibiza.
Más información y reservas:
Web: www.rickyssimo.es.
Telf: 971 39 08 01.
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