Especial Gastronomía de Verano | El Gallo Viejo
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Un restaurante de toda la vida donde saborear la cocina tradicional ibicenca
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El Gallo Viejo es uno de esos restaurantes de toda la vida que sobrevive al nuevo orden de la gastronomía en Ibiza, apostando por los sabores ibicencos y las carnes a la brasa. En su mesa se pueden degustar desde el icónico bullit de peix hasta un sinfín de arroces y paellas, fideuà, parrilladas de pescado o el aclamado bogavante con huevos fritos, sin olvidar su emblemático pollo al curry y sus increíbles carnes a la brasa. Abierto desde los años 50, El Gallo Viejo pasó hace 15 años a manos de Fernando Alba, quien ha continuado su historia con maestría a los fogones.
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