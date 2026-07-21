Un restaurante de toda la vida donde saborear la cocina tradicional ibicenca

El Gallo Viejo es uno de esos restaurantes de toda la vida que sobrevive al nuevo orden de la gastronomía en Ibiza, apostando por los sabores ibicencos y las carnes a la brasa. En su mesa se pueden degustar desde el icónico bullit de peix hasta un sinfín de arroces y paellas, fideuà, parrilladas de pescado o el aclamado bogavante con huevos fritos, sin olvidar su emblemático pollo al curry y sus increíbles carnes a la brasa. Abierto desde los años 50, El Gallo Viejo pasó hace 15 años a manos de Fernando Alba, quien ha continuado su historia con maestría a los fogones.