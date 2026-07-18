Space eat & dance con la selección española
Vive la emoción del Mundial de Fútbol en Space Eat & Dance
Atarceder mítico, gastronomía sublime y un ambiente inigualable
El ocaso más bello del Mediterráneo será este domingo el escenario apasionante del Mundial 2026. Space Eat & Dance te invita a vivir la batalla épica de la final del Mundial a través de nuestras pantallas gigantes, siempre con una oferta gastronómica de calidad para compartir con amigos y familia, y con una selección de cócteles que compiten en primera liga para brindar en una noche inolvidable.
El equipo de Space Eat & Dance se vuelca una vez más con sus clientes en la final de la Copa del Mundo para apoyar con toda la fuerza a La Roja y celebrar un viaje y una aventura rebosante de ilusión.
En ses Variades, una costa llena de magnetismo, Space, Eat & Dance es la referencia para visitantes de todo el mundo: un espacio cosmopolita, de belleza y amistad, para celebrar juntos que dos equipos de fútbol legendarios, España y Argentina, nos van a regalar su enorme talento y momentos históricos de gloria. Celebra, vive y comparte la felicidad del Mundial en Space, Eat & Dance.
- Estamos equivocados si pensamos que hay que regar mucho': expertos de Ibiza advierten sobre los efectos del calor en las plantas
- Inmovilizado por motivos de seguridad en el puerto de Ibiza el barco que tiene que iniciar el traslado de la basura a Mallorca
- Alerta por la desaparición de una niña en Ibiza: intensa búsqueda con perros y drones de madrugada
- Muere ahogado un hombre de 60 años tras lanzarse por un tobogán en la piscina de un hotel de Ibiza
- Rajan con una botella rota a un hombre en el paseo marítimo de Sant Antoni
- Cazado en el aeropuerto de Ibiza un viajero de 71 años con 1.900 cajetillas de contrabando
- Incendio en una casa okupada en ses Feixes de Talamanca de Ibiza
- Las seis mujeres más influyentes de Ibiza, según Forbes Women: listado completo de las 30 de Baleares