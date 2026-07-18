Vive la emoción del Mundial de Fútbol en Space Eat & Dance

El ocaso más bello del Mediterráneo será este domingo el escenario apasionante del Mundial 2026. Space Eat & Dance te invita a vivir la batalla épica de la final del Mundial a través de nuestras pantallas gigantes, siempre con una oferta gastronómica de calidad para compartir con amigos y familia, y con una selección de cócteles que compiten en primera liga para brindar en una noche inolvidable.

El equipo de Space Eat & Dance se vuelca una vez más con sus clientes en la final de la Copa del Mundo para apoyar con toda la fuerza a La Roja y celebrar un viaje y una aventura rebosante de ilusión.

En ses Variades, una costa llena de magnetismo, Space, Eat & Dance es la referencia para visitantes de todo el mundo: un espacio cosmopolita, de belleza y amistad, para celebrar juntos que dos equipos de fútbol legendarios, España y Argentina, nos van a regalar su enorme talento y momentos históricos de gloria. Celebra, vive y comparte la felicidad del Mundial en Space, Eat & Dance.