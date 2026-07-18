Nativo Hotel Ibiza celebra su quinto aniversario

Nativo Hotel Ibiza, el hotel boutique que redefinió el concepto de hospitalidad en Santa Eulària con su propuesta barefoot luxury, cumple cinco años de vida reivindicando su estilo boho en el que diseño, bienestar y gastronomía son los pilares de su propuesta. Para conmemorarlo, este establecimiento celebró ayer un gran evento social fiel a sus señas de identidad, que sirvió para reunir a diseñadores de Moda Adlib, como Tony Bonet, Vintage Ibiza o Monika Maxim, medios de comunicación, influencer foodies y lifestyle de la isla, clientes, amigos y amantes del alma más auténtica y relajada de la isla.

Representantes insulares, diseñadores e ‘influencers’ entre los invitados.

Este evento fue el reflejo perfecto del estilo de vida que Nativo Hotel Ibiza y su restaurante Humo proponen, destinado a dar la vuelta a lo esencial e invitar a sus huéspedes y comensales disfrutar de la belleza natural de la isla. Una velada en la que la música, la luz del atardecer ibicenco desde su impresionante azotea y la gastronomía de raíz con propuestas de sus restaurantes Humo y Nativo se fusionaron de manera orgánica.

Música para ambientar la tarde. / .

Los asistentes disfrutaron de una atmósfera bohemia y sofisticada, diseñada por su chef Alberto Bermejo en una colaboración especial con el chef Omar Malpartida (Maymanta), destinada a propiciar el disfrute sensorial en un entorno que respira honestidad y conexión sincera con la isla.

En el apartado gastronómico se degustaron bocados como ostras, ceviche, causa limeña, steak tartar, coliflor massala, croquetas, brochetas de cultivo, de entraña y de gambas y pulpo, pato o lomo bajo, entre otros, que representan a la perfección la cocina de este hotel. Las trufas de chocolate blanco y yuzu y el cheescake smooked piña, pusieron el broche dulce a este evento en el que sendos chefs brindaron con los asistentes.

Una celebración en la que también destacaron algunos de los cócteles de autor más reconocidos de los restaurantes de Nativo Hotel Ibiza como el Mezcal Humo piña colada en su versión sin alcohol o sus palomas con zumo de pomelo de Ibiza natural.