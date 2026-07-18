Suplemento
El Especial Gastronomía vuelve con las novedades, clásicos y chefs de las Pitiusas
Diario de Ibiza reúne lo mejor de la restauración pitiusa en una nueva edición de su suplemento de verano, que se entregará gratis con el periódico el 25 de julio, en castellano, y el 31, en inglés. Como siempre, tendrá su versión online
Un verano más, Diario de Ibiza vuelve fiel a su cita anual con la actualidad gastronómica de las Pitiusas. El próximo sábado 25 de julio, Es Diari ofrecerá gratis con su ejemplar el Especial Gastronomía de Ibiza y Formentera, un suplemento a color de 100 páginas que reúne las principales novedades, los grandes clásicos y las propuestas de restauración más destacadas de las islas. El 31 de julio se distribuirá la edición en inglés, también junto al ejemplar del periódico, en los puntos de venta habituales.
Además de su publicación en papel, todos los contenidos tendrán su espacio en la edición digital de Diario de Ibiza, ampliando su difusión a nivel internacional y reforzando la proyección de Ibiza y Formentera como destinos gastronómicos.
Esta nueva edición incluirá entrevistas a los chefs más destacados del panorama actual. Entre ellos se encuentran el mediático Dabiz Muñoz, que ha irrumpido en Ibiza con su StreetXO; Álvaro Sanz, el primer cocinero en conseguir una estrella Michelin en Ibiza en Estragón; David Grussaute, el cocinero con estrella Michelin de Unic Restaurant; y Philippe Ingremeau, el chef ejecutivo de Nassau Group, entre otras figuras de la cocina insular.
El Especial Gastronomía de Ibiza y Formentera ofrece una completa panorámica de la amplia y variada oferta de restauración de las Pitiusas. Sus páginas reúnen recomendaciones de los mejores sitios para desayunar, comer, cenar o tomar un cóctel, así como reportajes y entrevistas que ponen en valor el producto local: desde los vinos hasta las verduras, pasando por los pescados, carnes y productos elaborados.
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