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Beso Beach Ibiza presenta un nuevo Take Over gastronómico junto a los chefs con estrella Michelin Kike Casarrubias y Mon Estrada

El próximo 31 de julio a las 21 horas, Beso Beach Ibiza acoge una noche irrepetible donde el Mediterráneo y la alta cocina mexicana contemporánea se encuentran en una experiencia creada exclusivamente para una única velada.

Platos de estrella Michelin en Beso Beach Ibiza.

Platos de estrella Michelin en Beso Beach Ibiza. / YACINE SADIK

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Beso Beach Ibiza anuncia un nuevo Take Over que reunirá, por una sola noche, el espíritu libre de la isla con una de las propuestas culinarias más interesantes del panorama internacional.

El 31 de julio a las 21 horas, los chefs Kike Casarrubias y Mon Estrada, fundadores del restaurante OXTE, distinguido con una estrella Michelin en París, trasladarán a Ibiza su universo gastronómico a través de PAPALOTE, un proyecto que representa la evolución de su cocina: una propuesta contemporánea inspirada en la memoria mexicana, el respeto por el producto y una visión profundamente creativa de la alta gastronomía.

Mon Estrada y Kike Casarrubias, galardonados con una estrella Michelin.

Mon Estrada y Kike Casarrubias, galardonados con una estrella Michelin. / OXTE

La experiencia ha sido diseñada en exclusiva para Beso Beach Ibiza, donde el carácter mediterráneo del restaurante dialogará con la identidad culinaria de los chefs en un menú degustación concebido para compartir y sorprender. La propuesta recorrerá sabores intensos y delicados a través de elaboraciones como la Ostra Baby Kiss con emulsión de mezcal y jalapeño, el Taco de Carabinero, la Pesca a la Talla, la Vaca Vieja Madurada Rubia Gallega y una selección de postres inspirados en la tradición mexicana reinterpretada desde la alta cocina.

Más que una cena, este Take Over será un encuentro entre dos formas de entender la hospitalidad: la energía relajada de Beso Beach y la precisión gastronómica de una cocina que ha sabido convertir el recuerdo en innovación. PAPALOTE nace precisamente como una evolución natural de OXTE, llevando la esencia de la cocina mexicana hacia una experiencia abierta, sensorial y profundamente conectada con el territorio.

Con esta colaboración, Beso Beach Ibiza continúa consolidando su programación gastronómica como un espacio donde algunos de los chefs más destacados del momento encuentran un escenario único frente al mar para crear experiencias irrepetibles.

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