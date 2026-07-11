Ni perlas ni caviar… Sauvignon blanc para la cocina de verano

Casa Gourmet presenta su selección de vinos de julio con una propuesta centrada en la sauvignon blanc, una de las variedades blancas más reconocibles del mundo y ahora también protagonista del imaginario pop gracias a Rosalía. Bajo el concepto ‘Ni perlas ni caviar’, la selección reúne tres blancos frescos, aromáticos, luminosos y multipremiados de Rueda, Navarra y Utiel-Requena.

El guiño nace de la propia letra de la artista catalana, donde la copa de sauvignon blanc aparece asociada a una idea de celebración, renovación y futuro. Rosalía canta «Mi futuro será dorado» y sitúa el pasado en el fondo de una copa de esta variedad blanca. La referencia conecta también con el universo del Sancerre, uno de los grandes vinos franceses elaborados con sauvignon blanc, que la propia artista ha señalado como uno de sus vinos favoritos tras descubrirlo por recomendación de Pharrell Williams, músico, productor y figura vinculada a la moda internacional.

La propuesta incluye seis botellas, dos de cada bodega, por 39 euros, frente a un valor real de 60 euros. Una selección pensada para el verano, con vinos de perfil refrescante, buena intensidad aromática y reconocimientos en guías y certámenes nacionales e internacionales.

La selección está formada por Alberto Sauvignon Blanc 2024, de la DO Rueda; Inurrieta Orchidea Sauvignon Blanc 2025, de la DO Navarra; y Con un Par Sauvignon Blanc 2024, de la DO Utiel-Requena. Tres monovarietales que muestran diferentes expresiones de una misma uva: desde el perfil tropical y mineral de Rueda hasta la intensidad aromática navarra y la frescura mediterránea valenciana.

Una selección para la cocina de verano

La selección de julio de Casa Gourmet está pensada para acompañar aperitivos, mariscos, arroces, pescados, quesos suaves, ensaladas y cocina mediterránea. Son vinos blancos, con estilos complementarios y una clara vocación gastronómica. Más información: casagourmet.es.