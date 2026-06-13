Mondrian y Hyde Ibiza presentan Cala Llonga Journal
La publicación es un homenaje a la memoria, identidad y comunidad de la zona
Mondrian y Hyde Ibiza han presentado Cala Llonga Journal, una publicación concebida como un tributo al pasado, presente y futuro de la cala, en un encuentro celebrado en Niko Al Fresco, el restaurante japonés ubicado en la azotea de Mondrian Ibiza, un enclave privilegiado con vistas únicas sobre el paisaje de Cala Llonga.
El evento reunió a residentes de Cala Llonga, familias históricamente vinculadas a la zona, representantes de la asociación de vecinos y propietarios de algunos de los negocios más longevos del enclave. Un perfil que reflejó el espíritu del proyecto: poner en valor la memoria colectiva y la identidad local.
La velada incluyó una cuidada degustación diseñada por Íñigo Rodríguez, chef ejecutivo de los hoteles, responsable de conceptualizar la nueva propuesta gastronómica de Niko Al Fresco. Su cocina, que combina técnica y producto, posiciona al restaurante como uno de los conceptos asiáticos más destacados de la zona.
La presentación de Cala Llonga Journal estuvo a cargo de Borja Martínez, director de Ventas y Marketing de los hoteles de Ennismore en Ibiza, y Pilar López, responsable de Comunicación en los hoteles y la periodista autora del proyecto.
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