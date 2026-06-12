J Balvin desata la locura en junio en Ushuaïa Ibiza

Ushuaïa Ibiza afronta un fin de semana de máxima intensidad con dos fiestas capaces de concentrar todas las miradas de la isla. El sábado, ANTS desplegará sus banderas negras sobre Platja d’en Bossa con una sesión encabezada por CamelPhat, acompañado de Archie Hamilton, Job de Jong B2B Marlie, Kidoo y Raul Rodriguez. Una tarde dedicada al house y al tech house, con la pista y la comunidad como grandes protagonistas.

Pero el acontecimiento más esperado llegará el domingo con J Balvin. El artista colombiano se une al superproductor francés DJ Snake para presentar mundialmente Pardon My Spanish, un concepto exclusivo que mezcla el músculo de la electrónica francesa con la sensualidad y los ritmos latinos. No será una sesión compartida convencional, sino una experiencia construida alrededor de la química creativa de dos figuras acostumbradas a conquistar audiencias multitudinarias.

El espectáculo busca recuperar la emoción inmediata del directo, romper etiquetas y convertir al público en parte activa de cuanto sucede sobre el escenario. Presencia, libertad y energía compartida serán los ingredientes de una cita llamada a dejar huella.

La propuesta tendrá una segunda y última entrega el domingo 21 de junio.