Chinois Ibiza se suma al Ibiza Pride con dos citas para celebrar la libertad

Chinois Ibiza vuelve a demostrar que la música también puede ser una poderosa declaración de libertad. El club se suma a Ibiza Pride con dos citas especiales que llevarán su espíritu inclusivo desde Dalt Vila hasta el puerto de Ibiza. Artistas, bailarines y equipo celebrarán juntos la diversidad, la autoexpresión, la unidad y el amor sin etiquetas.

El miércoles 10 de junio, La Troya y Chinois participaron en el pregón inaugural de Ibiza Pride con una colaboración cargada de color, música y espectáculo. La cita tuvo lugar en el Portal de ses Taules, entrada emblemática a Dalt Vila.

Tras las actuaciones en directo de artistas y cantantes, la familia de La Troya tomó el espacio con su reconocible combinación de energía, vestuario sorprendente, imágenes impactantes y una selección musical pensada para hacer bailar a todos. La residencia, estrechamente vinculada al colectivo LGBTQIA+, volvió a ofrecer una bienvenida abierta y festiva en pleno corazón de Ibiza.

La segunda cita llegará este sábado 13 de junio al Escenario de la Visibilidad, situado en el puerto de Ibiza. De 21.30 a 22.30 horas, Chinois presentará al premiado dj madrileño David Penn, protagonista de una sesión acompañada por visuales personalizados y varios bailarines.

La actuación comenzará después de la lectura del Manifiesto del Orgullo y convertirá el puerto en una pista de baile al aire libre. Para Chinois, la pista representa un lugar donde todo el mundo pertenece y donde la individualidad se celebra sin límites ni disculpas.

Con estas propuestas, el llamado Sonic Temple reafirma su compromiso con una comunidad diversa, abierta y unida.