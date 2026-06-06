Nobu Ibiza Bay abre su azotea con luna llena

La luna llena del 31 de mayo protagonizó la apertura de la azotea de Nobu Hotel Ibiza Bay. Djs en directo, una espectacular instalación de flores con el fondo de una luna realizada en arena denominado ‘The Rising Bloom’, bailes con fuego y un exquisito cóctel fueron los ingredientes para la primera noche en lo más alto del hotel. Este evento fue el primero de otros que se celebrará una vez al mes, a lo largo del verano, durante las noches de luna llena. Cada noche tendrá su propio sabor y personalidad.

Vista de la azotea momentos antes de la puesta de sol.

Decenas de personas disfrutaron de la gastronomía de Nobu, donde no faltaron bocados de sushi, variados canapés, mini hamburguesas, quesos variados o un cortador de jamón, entre otras viandas, además de pastelitos y frutas.

La apertura del ‘rooftop’ reunió a decenas de invitados. |

El rooftop ofrece vistas panorámicas de 360 grados sobre la bahía de Talamanca, ideales para disfrutar de unas puestas de sol inigualables, desde las alturas. Un lugar único para degustar una selecta carta con destilados, cócteles de autor y los mejores vinos.

La luna protagonizó la noche. / .

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