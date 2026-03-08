Una fira marcada per l’anàlisi de l’impacte del conflicte d’Orient Mitjà
El Consell d’Eivissa presenta les principals línies de la seva estratègia turística a la fira ITB, on s’ha parlat de la possible incidència que pugui tenir la guerra en el comportament del mercat turístic global
La participació d’Eivissa a la fira turística ITB de Berlín ha servit per reforçar el posicionament de l’illa en el mercat alemany i, al mateix temps, per analitzar amb el sector turístic internacional l’impacte que pot tenir el conflicte d’Orient Mitjà en l’evolució del mercat durant els pròxims mesos.
El Consell d’Eivissa ha participat en aquesta edició de la ITB amb estand propi de 102 metres quadrats, situat al Hall 2.1, on institucions i empreses del sector turístic han mantingut reunions amb operadors i professionals del mercat alemany, un dels emissors més importants per a l’illa.
En els darrers anys, l’alemany s’ha consolidat com un dels mercats més estables per a Eivissa. Segons dades oficials d’AENA, l’any 2025 han arribat a l’illa 349.763 passatgers procedents del país, una xifra molt similar a la registrada l’any anterior i clarament superior a la de 2023. Aquest volum confirma el pes d’un mercat caracteritzat per estades llargues, elevada fidelització i un perfil de visitant alineat amb l’estratègia de qualitat turística de l’illa.
Les dades del Sistema d’Intel·ligència Turística d’Eivissa (SIT Eivissa) indiquen que el 62% dels turistes alemanys romanen a l’illa més d’una setmana, mentre que gairebé la meitat dels visitants ja havien estat anteriorment a Eivissa, un indicador de fidelitat que reforça la importància estratègica d’aquest mercat.
Una fira pendent del conflicte d’Orient Mitjà
Durant els dies de la fira, el Consell també ha celebrat trobades amb mitjans especialitzats i professionals del sector per presentar les principals línies de l’estratègia turística de l’illa. No obstant això, l’esclat del conflicte d’Orient Mitjà s’ha convertit en un dels temes centrals de conversa entre els agents turístics internacionals presents a Berlín, davant la possible incidència que pugui tenir en el comportament del mercat turístic global.
Davant aquest escenari, el Consell d’Eivissa ha reforçat el seguiment del mercat a través del Sistema d’Intel·ligència Turística d’Eivissa (SIT Eivissa), una eina que permet analitzar en temps real indicadors com l’interès dels viatgers, les reserves efectives, l’evolució dels preus o la programació de vols.
El president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, ja va enviar un missatge de prudència i tranquil·litat durant la fira: «El SIT Eivissa està recollint dades de comportament de companyies aèries, interès per Eivissa, reserves efectives i preus. Es tracta de tenir totes les dades possibles perquè el sector turístic pugui actuar en conseqüència i perquè les possibles externalitats derivades d’aquest conflicte siguin les menors possibles».
Una setmana després de l’inici del conflicte, els analistes coincideixen que encara és prematur extreure conclusions definitives. El mercat es troba en una fase d’observació i ajust, en un moment especialment sensible perquè el sector turístic es troba en plena finestra de reserves que s’estén fins a Setmana Santa.
Entre els factors que generen més incertesa hi ha l’evolució dels costos energètics. En els primers dies del conflicte els carburants ja han registrat increments significatius i els analistes apunten que podrien arribar a augmentar fins a un 10% si la situació es prolonga. Aquest increment podria acabar repercutint en el preu dels bitllets aeris, ja que el combustible és un dels principals costos operatius de les aerolínies.
Davant aquest escenari, diverses companyies aèries han activat plans de contingència per afrontar possibles fluctuacions en la demanda o en els costos operatius, mentre els sistemes de preus del sector turístic —cada vegada més dinàmics i gestionats amb algoritmes i intel·ligència artificial— reaccionen de manera gairebé immediata als canvis del mercat.
El conflicte afecta directament diverses destinacions turístiques situades a l’Orient Mitjà o en zones pròximes, fet que podria provocar una reorientació parcial de la demanda cap a destinacions percebudes com a més segures i pròximes, especialment a la Mediterrània occidental.
En aquest context, Espanya, Balears i Eivissa podrien veure reforçada la seua posició com a destinacions turístiques segures i consolidades dins del mercat europeu.
El sistema d’anàlisi del Consell també està seguint amb especial atenció el comportament del mercat alemany, que de moment es manté estable. La programació aèria actual preveu prop de 367.000 places i més de 2.000 vols entre el país i Eivissa, aproximadament un 5% menys que l’any anterior, una variació que ja estava prevista abans de l’esclat del conflicte.
El SIT Eivissa també està detectant un augment de les cerques de viatges cap a l’illa, un indicador que permet analitzar en temps real l’interès dels viatgers i anticipar possibles moviments del mercat abans que es tradueixin en reserves efectives.
Tot i aquests primers indicadors, els analistes insisteixen que encara és massa aviat per observar canvis estructurals en el comportament del sector turístic. La majoria de mercats es troben en aquests moments en fase d’observació, a l’espera de veure com evoluciona el conflicte durant les pròximes setmanes.
Per aquest motiu, el Consell d’Eivissa continua reforçant el treball del Sistema d’Intel·ligència Turística, una eina que permet analitzar grans volums de dades en temps real i facilitar informació al sector per anticipar escenaris i prendre decisions amb la màxima seguretat possible.
- Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
- La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
- Una monitora herida en una pelea con 28 menores implicados en el centro de Sa Coma de Ibiza
- Hartazgo en ses Figueretes por una nueva pelea multitudinaria
- Francisco Vilás, otro ibicenco atrapado en Dubái por los bombardeos de Irán: 'Nunca pensé vivir esto en primera persona
- Fallece un hombre tras caer desde un acantilado en Ibiza
- Los residentes de Ibiza podrán solicitar la tarjeta única para viajar gratis en el transporte público de Mallorca
- Atrapados en Tailandia: Juan Suárez y Jeanette van Breda, la odisea de regresar a Ibiza por la guerra en Irán