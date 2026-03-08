Eivissa presenta a Berlín el seu model de sostenibilitat turística
El president del Consell, Vicent Marí, es reuneix amb un grup de 15 periodistes internacionals especialitzats del mercat alemany al marc de la fira ITB de Berlín
El Consell d’Eivissa ha presentat a la fira internacional ITB de Berlín l’estratègia de sostenibilitat turística de l’illa davant un grup de 15 periodistes especialitzats del mercat alemany. La presentació, organitzada dins l’agenda institucional de la fira turística més important del món, va anar a càrrec del president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, i de la cap de Promoció Turística de l’illa, Carmen Sánchez.
L’acte va servir per explicar les principals línies d’actuació amb què Eivissa afronta el futur del turisme: un model basat en la qualitat, l’equilibri amb el territori i la millora de la convivència entre residents i visitants.
Durant la presentació es va recordar que l’illa és un territori de només 572 quilòmetres quadrats que cada any rep milions de visitants. Aquesta circumstància fa que, durant els mesos centrals de l’estiu, la població es tripliqui i arribi a superar les 340.000 persones entre residents, treballadors i turistes. Una situació que obliga a gestionar amb responsabilitat els recursos dels que disposa Eivissa i a prendre decisions que protegeixin tant la qualitat de vida dels residents com l’experiència dels visitants.
L’entrada de vehicles
Un dels principals eixos d’aquesta estratègia és la mobilitat. En els darrers 25 anys, el nombre de vehicles a l’illa ha augmentat un 255%, passant de 63.000 el 1996 a més de 160.000 el 2023. Davant aquesta considerable evolució, el Consell Insular d’Eivissa va aprovar el 2024 la Llei de Control de Vehicles, una mesura pionera a tota Europa que limita durant la temporada alta la circulació a una xifra màxima de 18.900 vehicles entre cotxes de lloguer i vehicles privats.
L’aplicació d’aquesta regulació va permetre reduir en 32.000 vehicles la presència de cotxes durant la temporada turística de 2025. Una iniciativa dissenyada per reduir la congestió, les emissions i la pressió sobre un territori limitat, garantint al mateix temps que la mobilitat a l’illa continuï sent fluida i accessible.
Millora del transport públic
A aquesta aposta per la mobilitat sostenible s’hi suma la posada en marxa d’un nou servei de transport públic que renovarà el 70% de la flota amb autobusos elèctrics. El nou sistema incorpora també millores en l’experiència dels usuaris, amb la digitalització de la compra de bitllets, punts de càrrega USB a tots els seients, millores en l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i nous serveis digitals per facilitar els desplaçaments pel territori.
Lluita contra l’oferta il·legal
Un altre dels pilars del model d’Eivissa és la lluita contra l’oferta turística il·legal. Actualment, l’illa disposa de 96.415 places turístiques legals —77.857 en establiments hotelers i 18.558 en habitatges turístics autoritzats— totes elles registrades i sotmeses a control administratiu.
Entre abril i agost de 2025 es van eliminar prop de 17.000 pernoctacions il·legals cada dia i es van retirar més de 3.000 anuncis de propietats sense llicència turística. Segons les dades analitzades pel Consell d’Eivissa a través del Sistema d’Intel·ligència Turística d’Eivissa (SIT Eivissa), el 70% d’aquesta demanda es va traslladar a l’oferta reglada, mentre que el 30% restant simplement va deixar de venir. La conclusió és clara: combatre l’oferta il·legal no redueix el turisme, sinó que el millora.
Diversificació turística
La diversificació turística és el quart gran eix del model que impulsa el Consell d’Eivissa. L’objectiu és atraure visitants durant més mesos de l’any i reduir la concentració de l’activitat en plena temporada alta.
En aquest sentit destaca el segell Ibiza Family Moments, presentat a la ITB l’any passat, que ja compta amb prop de 50 empreses adherides i més de 14.000 places hoteleres orientades al turisme familiar.
A aquesta estratègia s’hi afegeix la posada en valor del patrimoni cultural de l’illa. Eivissa, declarada Patrimoni Mundial per la Unesco fa 27 anys, ha inaugurat recentment el Centre d’Interpretació de Sa Caleta, primer assentament púnic de l’illa, i també el Parador d’Eivissa, el primer de les Illes Balears, que integra restes de les diferents civilitzacions que han habitat l’illa al llarg de la història.
La promoció del turisme esportiu és un altre dels elements clau d’aquesta diversificació. L’illa compta actualment amb nou proves declarades d’interès turístic insular que se celebren principalment durant la primavera i la tardor amb l’objectiu d’atraure visitants fora de la temporada alta.
La presentació a Berlín també va servir per donar a conèixer el Sistema d’Intel·ligència Turística d’Eivissa (SIT Eivissa), una eina que permet analitzar dades clau com el perfil del visitant, el grau de satisfacció, la despesa turística o l’evolució dels diferents mercats emissors. Aquest sistema permet a les administracions i al sector prendre decisions basades en dades i continuar avançant cap a un model turístic cada vegada més equilibrat i sostenible.
Amb aquesta estratègia, el Consell d’Eivissa defensa un principi clar: l’illa no vol més turisme, sinó un turisme millor.
