El arte de 17 artistas pitiusos unido en el Club Diario de Ibiza

La Navidad en Ibiza siempre ha sido un momento propicio para reencontrarse con la calma, pasear por las calles iluminadas y descubrir propuestas culturales que enriquecen estas fechas. Entre las actividades que este año destacan se encuentra la Fira d’Art que se exhibe en Club Diario de Ibiza, una de las citas más especiales antes de las fiestas navideñas, una ocasión perfecta para acercarse al talento local y una manera de disfrutar de una visión diversa del arte contemporáneo creado en las Pitiusas. La muestra es un plan ideal tanto para familias como para grupos de amigos o visitantes que prefieren recorrerla a solas, con la tranquilidad de saborear cada obra.

La exposición nació con la intención de ofrecer un espacio en el que los creadores de las islas pudieran mostrar su trabajo, en un momento en el que los artistas reivindican una mayor presencia en la agenda cultural de la isla. Su impulsora y comisaria, Diana Bustamante, insiste en que proyectos como este aportan autonomía a quienes participan y les permiten tomar un papel protagonista. Subraya también que la feria facilita un contacto directo con el público y se convierte en una plataforma imprescindible para descubrir el pulso creativo de Ibiza y Formentera.

Varios de los artistas que exponen en la Fira d’Art posan en el Club Diario de Ibiza. | VICENT MARÍ

La sala del Club Diario de Ibiza se llena así de colores, texturas y formas gracias a una selección de creadores que incluye tanto pintura como escultura, con una gran variedad de estilos y formatos. Cada artista presenta una obra principal en la pared y muestra una carpeta que reúne piezas de menor tamaño, lo que convierte la visita en una oportunidad no solo para contemplar arte, sino también para encontrar un regalo navideño original y con sello local.

La inauguración de la Fira atrajo a multitud de amantes del arte. | AÏDA MIRÓ

La organización mantiene la esencia de la feria, que este año incorpora obras cedidas por la familia del artista Juan Costa-Hoevel, fallecido recientemente. Otro artista que se ha unido a la iniciativa es Julio Bauzá. Junto a ellos se puede admirar la obra de Ángel Zabala, Aïda Miró, Aphon Hengcharoen, Bonet Vallribera, Carmen Almécija, Carmen Liberal, Diana Bustamante, Doralice Souza, Julián Molina, Mar Ample, Marga Guasch, Marga Juan, Miguel Ángel García López, Patricia Boned y Rita Bretones. Son 17 creadores de estilos muy diferentes.

Artistas y público, durante la apertura. | / AÏDA MIRÓ

El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Los días 24 y 31 de diciembre la apertura será de 10.30 a 13.30 horas, mientras que sábados y domingos se podrá acceder únicamente con cita previa.

En un diciembre que invita a pasear sin prisas, la Fira d’Art se presenta como una manera diferente de vivir la Navidad en Ibiza: un refugio creativo donde descubrir artistas, apoyar al arte local y disfrutar de un encuentro cultural que crece con cada edición.