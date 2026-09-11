El PSOE quiere elevar a 10 millones la capitalidad de Ibiza y cobrar más a los cruceros

El PSOE ha presentado un paquete de propuestas para reforzar la financiación municipal de Ibiza y del resto de Baleares. La principal medida pasa por elevar de 4 a 10 millones de euros anuales la financiación prevista en la Ley de capitalidad de Eivissa.

Las iniciativas forman parte de las enmiendas del Grupo Socialista en el Parlament durante la tramitación de la modificación de la Ley de capitalidad de Palma. Los socialistas quieren aprovechar este proceso para actualizar también la norma de Eivissa, aprobada en abril de 2019. Las propuestas han sido presentadas por la portavoz del PSOE en el Consell d’Eivissa y candidata a la Alcaldía de Eivissa, Elena López Bonet; la diputada socialista Pilar Costa; y el diputado del PSOE y candidato a la Presidencia del Consell, Àlex Pitaluga.

López ha defendido que, siete años después de la aprobación de la ley, ya existe margen suficiente para revisar su funcionamiento. «Pensamos que ha pasado suficiente tiempo para poder tener una valoración del impacto de esta ley sobre nuestra ciudad y hacer una propuesta de mejora», ha señalado. La socialista ha recordado que la norma permitió impulsar actuaciones como el Mercat Vell y la Peixateria o la adquisición del antiguo Hospital.

De 4 a 10 millones de euros

La principal enmienda plantea modificar el artículo 12 de la Ley de capitalidad para que la aportación conjunta del Govern balear y el Consell d’Eivissa al Ayuntamiento de Vila alcance un mínimo de 10 millones de euros al año. El PSOE propone además modificar el reparto de esas aportaciones. El 75% correspondería al Govern, con al menos 7,5 millones de euros, mientras que el 25% restante sería asumido por el Consell, con una aportación mínima de 2,5 millones.

Pilar Costa ha defendido que Vila necesita más recursos por su condición de capital y ha criticado que en los últimos años se hayan contabilizado fondos del Impuesto de Turismo Sostenible dentro de las aportaciones vinculadas a la capitalidad. «El Partido Socialista pide más que duplicar la inversión en Vila, pasando de 4 a 10 millones de euros, y que se deje de imputar esta parte del Impuesto de Turismo Sostenible a aquello que se invierte en Vila», ha afirmado Costa.

Otra de las enmiendas plantea precisamente que los recursos procedentes del ITS no computen como financiación de las leyes de capitalidad.

Más ITS para los cruceros

El paquete socialista incluye también la posibilidad de que los municipios de Baleares, salvo Palma, que reciban turismo de cruceros puedan imponer un recargo sobre el Impuesto de Turismo Sostenible aplicado a estas embarcaciones.

En el caso de Eivissa, el pleno del Ayuntamiento podría aprobar un recargo de hasta el mismo importe de la cuota existente. Así, según el ejemplo planteado por los socialistas, una cuota de 4 euros podría elevarse hasta los 8 euros. Los ingresos adicionales se destinarían al propio municipio. Costa ha defendido esta medida como una fórmula para que las ciudades que soportan las externalidades vinculadas al turismo de cruceros dispongan de recursos específicos para hacerles frente.

Un fondo de 25 millones para el resto de municipios

El PSOE propone además crear una partida específica de al menos 25 millones de euros para el Fondo de Cooperación Local, destinada a los municipios de Baleares que no reciben financiación mediante leyes de capitalidad.

Àlex Pitaluga ha defendido que la mejora de la financiación de Eivissa debe formar parte de una revisión más amplia del sistema municipal. También ha criticado la actuación del Consell en los últimos años, al considerar que «no ha hecho lo que debía para defender e incrementar este fondo». El diputado socialista ha insistido igualmente en separar las distintas vías de financiación. «Cada financiación es diferente y pensamos que no se debe mezclar», ha afirmado.