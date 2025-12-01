La casa italiana que emociona a Ibiza: la historia viva de Macao Café en Santa Gertrudis

Un restaurante con alma en el corazón de Santa Gertrudis

En Santa Gertrudis, donde la vida avanza sin prisa y las historias se cuecen a fuego lento, existe un lugar que no necesita presentación entre quienes conocen de verdad la Ibiza gastronómica. Macao Café es más que un restaurante en Ibiza. Es un punto de encuentro, un refugio afectivo, un recordatorio de que la comida solo es memorable cuando lleva dentro una historia. Y aquí esa historia existe, palpita, se respira desde la puerta.

A medio camino entre lo doméstico y lo celebratorio, Macao ha construido desde 1995/96 un vínculo emocional con vecinos, residentes de toda la isla y viajeros que cada verano regresan buscando exactamente lo mismo: autenticidad, sencillez y un sabor que habla de hogar. No de tendencias pasajeras ni de fuegos de artificio, sino de cocina italiana honesta, directa y profundamente humana.

Luca, Luigi y una herencia que trasciende la cocina

El alma de Macao Café tiene nombre propio: Luca Romani. Fundador, motor, anfitrión y esencia del local durante casi tres décadas, falleció el pasado mes de junio, dejando un vacío imposible de llenar. Pero también un legado poderoso. Su ‘fratello’ Luigi, quien ahora dirige el restaurante, no ha cambiado la receta del éxito. Se limita a protegerla, igual que uno cuida una fotografía familiar.

Porque Macao no nació para convertirse en un negocio. Nació como un acto de amor: el amor de un hijo hacia las recetas de su madre, cocinera italiana que enseñó que lo verdaderamente importante está en la materia prima, en el respeto a la tradición, en la responsabilidad con el territorio y en la verdad del plato servido. Su filosofía es simple: cocinar como en casa, pero hacerlo muy bien.

Vitello tonnato es un plato típico de la gastronomía de Italia, de la región de Piamonte. / Macao Café Sta Gertrudis

La “Mamma Sonia”: el origen de todo

En los inicios del restaurante había más ilusión que medios. Pero también un tesoro: una cocina inspirada en esa Italia que no sale en las guías turísticas, sino en las sobremesas familiares, en los fogones encendidos al anochecer, en las recetas transmitidas sin medida exacta, a base de intuición, memoria y cariño. La madre de Luca no solo fue referente gastronómico. Fue la brújula moral del proyecto.

Macao Café no intenta ser un restaurante italiano en Ibiza. Es Ibiza con acento italiano.

De ella nació la manera de entender Macao: producto bueno, preparaciones limpias, combinaciones que no necesitan justificarse. Si el tomate es excelente, no hay razón para esconderlo. Si la carne es excepcional, el plato debe dejarla hablar. Esa honestidad culinaria continúa vigente, incluso fortalecida, como un homenaje diario.

A la izquierda Ossobuco a la Milanesa, plato de origen italiano, de la región de Lombardía, a la derecha pasta fresca tradicional italiana. / Macao Café Sta Gertrudis

Cocina italiana real: simple, emocional, inolvidable

En una isla donde abundan conceptos gastronómicos sofisticados, Macao Cafe Santa Gertrudis permanece fiel a una idea muy clara: no complicar lo que ya es perfecto. Aquí no hay reinterpretaciones. No hay versiones. No hay moda. Hay tradición ejecutada con precisión.

La carta está construida sobre pilares reconocibles: pizzas al horno de leña que muchos consideran las mejores de Ibiza, escalopinas suaves y de textura impecable, una cotoleta que se ha convertido en leyenda local, pastas hechas con criterio, carnes de calidad sobresaliente y un respeto absoluto por el producto de kilómetro cero de la isla. No por tendencia, sino por coherencia.

En ocasiones, clientes italianos reaccionan con sorpresa, incluso con emoción. “Hay gente de Milano que viene a comentarnos que se come mejor que en muchos locales de allí”, nos cuenta Luigi. Y esa frase, repetida tantas veces, resume mejor que nada el alma del restaurante.

El ingrediente secreto: la misma familia de siempre

Pero si la cocina explica la mitad del éxito, la otra mitad está en la sala. No hay rotación constante, no hay caras nuevas cada temporada. Macao Café en Santa Gertrudis presume, casi sin querer hacerlo, de uno de sus mayores tesoros: una plantilla estable, unida, cómplice, con empleados que llevan más de 15 años trabajando juntos.

La plantilla de Macao Café Sta Gertrudis. / Macao Café Sta Gertrudis

Esa continuidad se nota. En la manera de recibir, en la memoria afectiva hacia los clientes, en la confianza que se genera sin esfuerzo. En ese reconocimiento mutuo que hace que cenar allí no sea simplemente comer, sino volver a un lugar propio.

Quien entra por primera vez percibe que el equipo no actúa. Es así. Natural, cercano, atento sin ser invasivo. Macao no vende experiencia, la ofrece.

Un invierno diferente en Ibiza

Mientras muchos establecimientos bajan la persiana con la llegada del frío, Macao Café continúa abierto, manteniendo viva la escena gastronómica de Santa Gertrudis. Hasta el 7 de enero, el restaurante sirve cenas todas las noches de 19:00 a 23:00 horas, y los fines de semana amplía la cocina hasta las 23:30. Solo descansará el 24 y 25 de diciembre para celebrarlo en familia.

El 31 de diciembre, habrá un menú especial de Nochevieja para despedir el año con el estilo que define al restaurante: buena cocina, emoción compartida y una atmósfera que invita a brindar por lo que importa de verdad.

Cotoletta Milanese y Paccheri colpo di lupara son platos típicos tradicionales italianos / Macao Café Sta Gertrudis

Platos icónicos que cuentan una historia

Macao tiene elaboraciones que no pertenecen solo al restaurante, sino a la memoria colectiva de sus visitantes. Algunas han permanecido desde el primer día. Otras se han ido sumando con el tiempo, pero siempre bajo la misma premisa: no entrar en carta si no es para quedarse. Estos espacios no son casuales. Son invitaciones a conocer, probar, descubrir. Porque Macao no se explica, se vive.

Cotoletta alla Milanese es uno de los platos estrella de Macao Café en Ibiza / Macao Café Sta Gertrudis

La exclusiva trufa blanca de Alba en Ibiza de la mano de Macao Café

La trufa blanca del Alba en Macao Café Sta Gertrudis / Macao Café Sta Gertrudis

La trufa blanca de Alba , es uno de los productos gastronómicos más exclusivos que existen. Procede principalmente de la zona del Piamonte , en el norte de Italia, y debe su nombre a la localidad de Alba , un pequeño municipio de la región de Langhe.

, es uno de los productos gastronómicos más exclusivos que existen. Procede principalmente de la , en el norte de Italia, y debe su nombre a la localidad de , un pequeño municipio de la región de Langhe. Su temporada es breve, normalmente de octubre a finales de diciembre , y su búsqueda sigue siendo completamente tradicional: se recolecta de forma manual , con la ayuda de perros adiestrados. Esto explica su precio exclusivo solo para algunos. Todo un lujo en la isla de la mano de Macao Café.

, y su búsqueda sigue siendo completamente tradicional: , con la ayuda de perros adiestrados. Esto explica su precio exclusivo solo para algunos. Todo un lujo en la isla de la mano de Macao Café. En cocina, la trufa blanca no se cocina: se lamina en crudo sobre platos calientes para aprovechar al máximo su aroma, intenso y muy volátil, con matices que recuerdan a ajo, queso curado y tierra húmeda.

Un lugar que pertenece a la isla

Macao Café no intenta ser un restaurante italiano en Ibiza. Es Ibiza con acento italiano. Está hecho de las historias de quienes lo han sostenido, de la huerta local, del tiempo compartido, de las risas en la terraza, de los brindis de verano y de las cenas tranquilas en invierno. Es un lugar que recuerda que el lujo no está en lo excepcional, sino en lo verdadero.

Buscar una cena perfecta es fácil. Encontrar una cena que emocione, no tanto

Quizá por eso, cuando uno vuelve después de meses o años, todo sigue igual. Y eso, en una isla en constante transformación, es casi un milagro.

Reservar mesa es reservar un recuerdo

Buscar una cena perfecta es fácil. Encontrar una cena que emocione, no tanto. Macao Café consigue ambas. Y lo hace sin grandes discursos, sin artificios, sin pretensiones. Solo con cocina honesta, servicio humano y una memoria colectiva que protege y honra la historia de Luca, ese fundador que sigue presente en cada plato, en cada mesa, en cada noche. Santa Gertrudis, Ibiza y quienes lo conocieron saben que su ausencia duele.

Pero también saben que Macao continúa siendo exactamente lo que él soñó. Y eso lo convierte en una celebración que, como en “Rossetto e cioccolato” de Ornella Vanoni, se aferra a esos pequeños placeres que permanecen, a la dulzura de lo sencillo y valioso. Una manera de recordar que, a veces, lo más auténtico es también lo más eterno.