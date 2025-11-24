Ibiza Home Meeting celebra 5 años de innovación y colaboración

Ibiza Home Meeting celebra el próximo fin de semana un encuentro muy especial que marcará un hito en la historia de la feria: su quinto aniversario. La cita tendrá lugar del jueves 27 al sábado 29 de noviembre en FECOEV (carretera Eivissa a Ctra. San Antonio, km 1, 07800 Ibiza).

Este encuentro, co-patrocinado por Parrot Construcción (la empresa constructora más potente de Ibiza) y Obramat (el almacén distribuidor de materiales de construcción más importante a nivel internacional), que además cuenta con OD GROUP como partner estratégico, es una oportunidad única para rendir homenaje a la comunidad que ha hecho posible el éxito de las ediciones pasadas.

"A lo largo de estos años, hemos sido testigos de cómo el talento, la creatividad y la innovación se han reunido en nuestras jornadas para impulsar nuevas ideas y proyectos que enriquecen la industria de la construcción. Además de las intervenciones de nuestros ponentes, hemos preparado una serie de actividades para fomentar el intercambio de ideas, el networking y fortalecer los lazos entre los participantes", afirman desde Ibiza Home Meeting.

Casi 70 expositores y ponentes de primer nivel

Esta quinta edición contará con casi 70 expositores y un programa de ponentes de primer nivel que enriquecerán las jornadas con sus conocimientos y visión, creando un excelente espacio para compartir reflexiones sobre el presente y futuro de la construcción.

El plano de expositores participantes y programa de ponentes invitados disponible en www.homemeetinggroup.com para consulta y descarga.

El acceso es gratuito para visitantes profesionales y particulares mediante registro en el siguiente enlace: www.accesohomemeeting.com.

El horario del evento es de jueves a sábado de 10 a 21horas, en horario continuo.

La feria se inaugurará el jueves 27 a las 10 horas con el corte de cinta por parte de organizadores y representación institucional.