Ibiza Home Meeting celebra 5 años de innovación y colaboración
El encuentro reunirá a cerca de 70 expositores y ponentes de primer nivel del 27 al 29 de noviembre en el Recinto Ferial de Ibiza
Ibiza Home Meeting celebra el próximo fin de semana un encuentro muy especial que marcará un hito en la historia de la feria: su quinto aniversario. La cita tendrá lugar del jueves 27 al sábado 29 de noviembre en FECOEV (carretera Eivissa a Ctra. San Antonio, km 1, 07800 Ibiza).
Este encuentro, co-patrocinado por Parrot Construcción (la empresa constructora más potente de Ibiza) y Obramat (el almacén distribuidor de materiales de construcción más importante a nivel internacional), que además cuenta con OD GROUP como partner estratégico, es una oportunidad única para rendir homenaje a la comunidad que ha hecho posible el éxito de las ediciones pasadas.
"A lo largo de estos años, hemos sido testigos de cómo el talento, la creatividad y la innovación se han reunido en nuestras jornadas para impulsar nuevas ideas y proyectos que enriquecen la industria de la construcción. Además de las intervenciones de nuestros ponentes, hemos preparado una serie de actividades para fomentar el intercambio de ideas, el networking y fortalecer los lazos entre los participantes", afirman desde Ibiza Home Meeting.
Casi 70 expositores y ponentes de primer nivel
Esta quinta edición contará con casi 70 expositores y un programa de ponentes de primer nivel que enriquecerán las jornadas con sus conocimientos y visión, creando un excelente espacio para compartir reflexiones sobre el presente y futuro de la construcción.
El plano de expositores participantes y programa de ponentes invitados disponible en www.homemeetinggroup.com para consulta y descarga.
El acceso es gratuito para visitantes profesionales y particulares mediante registro en el siguiente enlace: www.accesohomemeeting.com.
INSCRÍBETE AQUÍ
El horario del evento es de jueves a sábado de 10 a 21horas, en horario continuo.
La feria se inaugurará el jueves 27 a las 10 horas con el corte de cinta por parte de organizadores y representación institucional.
