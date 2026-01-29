Ibiza repetirá como sede de la Copa del Mundo de natación en aguas abiertas

Ibiza volverá a situarse en el calendario internacional de la natación en aguas abiertas al confirmar que acogerá en 2026 una nueva cita de la Copa del Mundo. El Consell de Eivissa y el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu han mantenido en Fitur una reunión de trabajo junto a la Real Federación Española de Natación (RFEN) para cerrar la presencia de Ibiza como sede de una de las etapas de esta competición, una de las más destacadas de la disciplina a nivel internacional.

25 y 26 de abril: Un fin de semana de natación al más alto nivel en Ibiza

La prueba se celebrará los días 24 y 25 de abril de 2026 en el municipio de Santa Eulària, con apoyo institucional del Consell de Eivissa y la colaboración del Ayuntamiento. Además, el domingo 26 de abril está previsto que tenga lugar el Campeonato de España, lo que reforzará el fin de semana como una cita deportiva y federativa de alto nivel, con impacto directo en la actividad del municipio y en la proyección exterior del destino.

El presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, ha destacado que acoger una etapa de la Copa del Mundo «es una oportunidad extraordinaria para seguir posicionando Ibiza como un destino deportivo de calidad, capaz de organizar competiciones internacionales con garantías». En la misma línea, la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha puesto en valor que repetir como sede «es un honor» y una muestra de la buena acogida de la edición anterior, remarcando la respuesta positiva de atletas y federaciones.

La edición celebrada el año pasado confirmó el potencial de este tipo de eventos en Ibiza. Según datos de la organización, participaron cerca de 700 nadadores, de los cuales 150 eran de élite, y se atrajo a alrededor de 1.400 personas entre participantes y acompañantes, una cifra que evidencia el impacto que generan estas competiciones en la isla, además del retorno en imagen y posicionamiento.

Deporte como herramienta de promoción durante todo el año

La confirmación de esta prueba para 2026 se enmarca en una apuesta más amplia por el deporte como herramienta de promoción y actividad durante todo el año. En este sentido, el Consell ha recordado que Ibiza cuenta con ocho pruebas declaradas de interés turístico insular, que configuran un calendario consolidado a lo largo de la temporada.

Estas pruebas incluyen:

15 de febrero: 10K Ibiza-Playa d’en Bossa.

2 al 4 de abril: La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza.

2 al 5 de abril: Vuelta Ibiza MTB Siroko by Shimano .

. 11 de abril: Ibiza Media Maratón .

. 18 de abril: Santa Eulària Ibiza Marathon .

. 10 al 12 de octubre: Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo .

. 24 de octubre: Ibiza Trail Maratón Festival .

. 27 al 29 de noviembre: 3 días Trail Ibiza Ultra Ibiza.

Desde la institución se subraya que este calendario refuerza el posicionamiento de Ibiza como un destino capaz de acoger competiciones relevantes y atraer participantes y acompañantes en distintos momentos del año, contribuyendo a consolidar la actividad deportiva como un activo estratégico para la isla.