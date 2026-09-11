La UD Ibiza vuelve a conectar con su afición en un divertido encuentro en Vara de Rey

Vara de Rey se convirtió durante la tarde de este viernes en el punto de encuentro de los aficionados y aficionadas de la UD Ibiza que se acercaron al puesto habilitado por el club para conocer de cerca a algunos de los jugadores del primer equipo. El evento, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza, ha incluido música, sorteos, juegos infantiles y algunas actividades dedicadas a los seguidores blaucels más pequeños.

A partir de las 18.35 horas comenzaron a hacer acto de presencia los jugadores Iker Varela, Manu Justo, Théo Valls, Andrés Prieto, Jose Carlos Lazo y Gonzalo Almenara, que tomaron asiento para firmar algunos autógrafos de los primeros curiosos que se acercaron al puesto, además de tomarse algunas fotografías con los más pequeños, que no quisieron perderse una oportunidad como esta.

La música corrió a cargo de la dj Veve Milah, que convirtió Vara de Rey en una auténtica fiesta en la que algunos se atrevieron a sacar 'los pasos prohibidos' al ritmo de artistas como Bad Bunny. Diferentes personas comenzaron a echar papeletas en una urna con la esperanza de ganar un sorteo que incluía la camiseta oficial de la presente temporada, dos abonos y entradas dobles para ver en directo a la UD Ibiza en Can Misses.

"Organizar algo así en Vara de Rey, por donde pasa mucha gente, es algo muy bueno"

"Este tipo de encuentros son muy positivos para la ciudad porque acerca el club a la afición", señala Toni, un aficionado que acompañó a su hija para conocer de cerca a algunos de los futbolistas y con la que irá a ver el encuentro de este sábado frente al Sant Andreu. En la misma línea, Carlos, otro padre que consiguió que su hija se hiciera una foto con el guardameta Andrés Prieto, sostiene que este tipo de acciones son "buenas" para los aficionados celestes, y es optimista de cara al devenir del equipo: "Aunque el inicio no ha sido tan bueno, este verano se ha hecho un buen equipo".

Marc, Pol y Nico, tres pequeños que ya sienten los colores blaucels desde muy temprana edad, tuvieron la oportunidad de hablar con algunos de los jugadores allí presentes, a quienes les pidieron «que ganaran», cuenta entre risas una de las madres. «El año pasado se hacían cosas chulas como las previas, pero organizar algo en Vara de Rey, que es el centro de la ciudad y por donde pasa tanta gente, es algo muy bueno», cuentan Aitor y Ada, dos jóvenes que también apoyarán al equipo en Can Misses y que creen que el conjunto celeste se impondrá por 2-0 o 2-1.

La fiesta principal, sin embargo, se tendrá que dar este sábado a las 16.30 horas en Can Misses. La UD Ibiza deberá ganar a la UE Sant Andreu si quiere mantener las buenas sensaciones ofrecidas el pasado fin de semana frente al Rayo Majadahonda, y así continuar avanzando puestos en la tabla clasificatoria para reenganchar nuevamente a una afición que se ilusiona cada vez un poco más.