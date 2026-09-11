Balonmano | División de Honor Plata
El Trasmapi HC Eivissa, a por un gran estreno en Santander
El conjunto de Geno Tilves arranca la temporada en la División de Honor Plata con un exigente duelo ante el Sinfín Santander este sábado a las 18 horas
El Trasmapi Gobycar & Citubo HC Eivissa da el pistoletazo de salida a una nueva temporada en la División Honor Plata con la ambición y la ilusión de hacer un gran año que permita soñar con grandes objetivos. Los ibicencos se estrenarán este sábado a las 18 horas ante el Sinfín Santander, un rival correoso y que no lo pondrá nada fácil en el debut liguero.
El conjunto de Geno Tilves llega a la primera cita oficial de la competición con las pilas cargadas. La contundente victoria de los naranjas ante el Handbol Mallorca por 41-20 el pasado fin de semana puso el broche a una pretemporada que dejó buenas sensaciones y que transmitió la seguridad de un bloque sólido y que está llamado a colarse en puestos altos de la tabla.
«Viajar a Santander no es nuestro inicio deseado»
Sin embargo, el primer examen de los ibicencos será exigente. «Viajar a Santander no es nuestro inicio deseado», reconoció el técnico, Geno Tilves, en la previa del choque, ya que Sinfín «fue uno de los equipos que mejor terminó el año pasado y que venía con mejor inercia», explica. El preparador gallego incidió en las figuras de Vinicius y Casanova como las principales amenazas cántabras de cara al envite de este sábado, además de la defensa y la competitividad del bloque.
«Limitar al máximo las pérdidas» será una de las claves, en palabras de Tilves, para salir victorioso del exigente duelo. Asimismo, las estadísticas recientes favorecen a los pitiusos, que vencieron en los dos partidos que disputó frente a los cántabros la pasada temporada. Ya está todo preparado para una temporada más en la bélica División de Honor Plata, donde el Trasmapi deberá demostrar una vez más de qué pasta está hecho y por qué es uno de los equipos más fuertes de la categoría.
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