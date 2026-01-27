Las inscripciones de 'La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza' avanzan a buen ritmo

Entre las señas de identidad de 'La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza' destaca la posibilidad de elegir entre dos puertos de salida: Port Ginesta (Barcelona), con un recorrido de 140 millas náuticas, y el Real Club Náutico Dénia, con un trazado de 120 millas, ambos con llegada frente a Es Nàutic, en Sant Antoni. Como es habitual, la regata se celebrará durante la Semana Santa y contará, una vez más, con la participación de tripulaciones de distintos perfiles, desde equipos amateurs hasta equipos más competitivos.

Además de una clasificación general que coronará a los vencedores absolutos, la regata se estructura en distintas modalidades —tripulación completa, A2, Training y Salina—, todas ellas con clasificación propia. Un formato que "favorece la participación de regatistas experimentados y nuevos equipos, al tiempo que refuerza la visibilidad de la vela femenina y un modelo de competición abierto e inclusivo".

Entre los primeros equipos inscritos figuran embarcaciones con un destacado historial en 'La Ruta de la Sal', como el 'Aviador' (First 53, RCM Sotogrande), vencedor en tiempo real en 2024 y segundo clasificado de la general en 2025; el 'Plis Play' (Swan 80, Real Club de Regatas de Alicante), cuyo armador Vicente García ostenta el récord de victorias en tiempo real con siete triunfos; o el 'Aquitat III' (Sun Odyssey 409), ganador en seis ocasiones de la categoría Training.

A ellos se suman nuevas incorporaciones de alto nivel competitivo, como el 'Mowgli of Portsmouth', un Classic Sloop con el que sus armadores, Patrick y Vincent Harris, lograron la segunda posición en la general ORC y en A2 en la última edición de la Rolex Middle Sea Race. También debutará en La Ruta de la Sal el 'Emily of Cowes' (Elan 450), ganador de la división regata de la ARC en 2023. Con salida prevista para el 2 de abril de 2026 (Jueves Santo), La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza volverá a ser, además, la primera prueba puntuable del Circuito Regatas Ausmar, un circuito de cinco regatas de altura que ofrece una amplia diversidad de destinos y recorridos y un calendario que abarca gran parte de la temporada náutica.

Con un formato consolidado y una flota cada vez más competitiva, La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza reafirma su posición como una de las grandes citas de la vela de altura del Mediterráneo.