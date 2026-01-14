Ibiza se corona como capital del ‘running’

Ibiza da un paso definitivo en su consolidación como destino deportivo de primer nivel. Por primera vez en su historia, la isla acogerá el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta, que se celebrará los días 14 y 15 de febrero de 2026 en Platja d’en Bossa, de manera conjunta con la 10K Ibiza–Platja d’en Bossa, una de las carreras más rápidas y atractivas del panorama nacional. La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha elegido esta prueba ibicenca como sede del Nacional absoluto y máster, tanto en categoría masculina como femenina, un reconocimiento al crecimiento sostenido de una carrera que en 2026 celebrará su sexta edición y que se ha ganado a pulso su lugar en el calendario atlético español.

Durante ese fin de semana, más de un millar de atletas llegados de todos los rincones del país convertirán Platja d’en Bossa en el auténtico epicentro del running nacional, con la presencia de los mejores fondistas del momento, tanto en categoría absoluta como máster. Un hito histórico para la isla, que hasta ahora no había albergado un campeonato de España de atletismo en ruta de esta magnitud.

Uno de los grandes atractivos del evento será, una vez más, su circuito homologado por la RFEA, considerado entre los más rápidos de España. Totalmente llano, con largas rectas junto al mar y un desnivel favorable de ocho metros —desde los nueve metros de la salida hasta apenas un metro en la meta—, el trazado reúne todas las condiciones para la consecución de grandes marcas. No es casualidad que cada año sean más los atletas de élite que eligen Ibiza para medir su estado de forma en invierno.

La 10K Ibiza–Platja d’en Bossa no es solo una carrera rápida, sino también una experiencia única. El recorrido atraviesa el Parque Natural de ses Salines y finaliza frente al Mar Mediterráneo, combinando «alto rendimiento, paisaje y espectáculo». Con la homologación oficial, todas las marcas obtenidas serán plenamente válidas a nivel federativo, lo que añade un «valor competitivo extra tanto para profesionales como para corredores populares».

El Campeonato de España se disputará el domingo 15 de febrero, con salidas diferenciadas para hombres y mujeres, mientras que la jornada del sábado quedará reservada para la carrera popular, permitiendo que atletas federados y aficionados compartan escenario en una auténtica «fiesta del atletismo». Los deportistas que deseen optar al título nacional deberán cumplir las exigentes mínimas establecidas por la RFEA y formalizar su inscripción a través de los canales oficiales, mientras que los corredores populares podrán hacerlo a través de la web del evento.

Este acontecimiento refuerza la imagen de Ibiza como un «destino capaz de organizar grandes eventos deportivos de proyección nacional e internacional», algo que ya no es «una excepción», sino «una tendencia consolidada». En los últimos años, la isla ha sido sede de pruebas de primer nivel como el Ibiza T100 Triathlon, el Campeonato del Mundo de Natación de Aguas Abiertas, la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, el Ibiza Marathon, la Ibiza Half Triathlon, el Santa Eulària Ibiza Maratón, la Ruta de la Sal, la 3 Días Trail Ibiza, además de numerosos campeonatos nacionales y pruebas internacionales que han situado a la isla en el mapa global del deporte.

Lejos de su imagen tradicional ligada únicamente al ocio, Ibiza ha sabido reinventarse como un destino verdaderamente atractivo para realizar prácticamente cualquier tipo de deporte. El Campeonato de España de 10K es un paso más en ese camino, una apuesta firme por el deporte de alto nivel que confirma que la isla ya no solo es un lugar para disfrutar, sino también para competir, rendir y hacer historia.