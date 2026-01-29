Sant Antoni, un destino turístico integral en plena tansformación

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha reforzado este año su presencia en Fitur con una estrategia orientada a consolidar su posicionamiento como un destino diverso, contemporáneo y con un proyecto turístico definido en la isla de Ibiza. La Feria Internacional de Turismo se ha convertido en un escaparate clave para mostrar el momento de transformación que vive el municipio, así como los objetivos que marcan su acción turística.

La presencia de Sant Antoni gira en torno a la campaña ‘Un Lugar para Celebrar’, que ha sido presentada tanto en el estand de Ibiza como mediante una agenda institucional propia diseñada para el contacto directo con medios de comunicación. Más allá del formato habitual de feria, la concejalía de Turismo ha apostado por encuentros privados con periodistas generalistas y especializados en viajes, turismo, gastronomía y cultura, con el fin de presentarles una visión más completa y contextualizada del destino.

Estas jornadas han consistido en desayunos informativos celebrados en espacios reservados del centro de Madrid. En ellas, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el concejal de Turismo, Miguel Tur, han presentado en detalle la campaña, mostrando los vídeos promocionales y respondiendo a todas las dudas de los profesionales en un entorno cercano que favorece el intercambio y la profundidad de la información.

El alcalde se dirige a los asistentes a uno de los desayunos de promoción turística. / Ajuntament de Sant Antoni

«Sant Antoni ha hecho en los últimos años una apuesta firme para construir un modelo turístico más completo y de mayor calidad. Es importante contarlo bien, con tiempo y contexto. Por eso hemos querido ir más allá del formato de feria y organizar también encuentros personales con medios de referencia a nivel nacional», ha señalado el alcalde Marcos Serra. «Nuestra prioridad siempre ha sido promocionar los principales atractivos que definen nuestro municipio, como nuestra costa, los pueblos de interior, la gastronomía, el deporte o la cultura», ha añadido.

Jornadas para ofrecer una visión global de Sant Antoni

La agenda se ha estructurado en dos jornadas diferenciadas, con grupos de periodistas de distintos perfiles y soportes —prensa escrita, digital, radio y televisión—, con el objetivo de ofrecer una visión global del trabajo desarrollado por el Ayuntamiento y de las propuestas actuales del municipio. Para el concejal de Turismo, este formato permite explicar con mayor profundidad qué se ha cambiado, qué se defiende y por qué Sant Antoni tiene hoy mucho que aportar al panorama turístico nacional.

Entre los medios asistentes se encuentran cabeceras de referencia en ámbitos como el turismo, la información general, la economía, la cultura o la gastronomía, lo que refuerza la vocación transversal del destino. La relación con los medios se plantea como una inversión a medio y largo plazo, basada en la generación de confianza y en la transmisión de contenidos coherentes con la realidad del territorio.

Sant Antoni: 'Un Lugar para Celebrar'

La campaña ‘Un Lugar para Celebrar’ sintetiza muchas de las líneas estratégicas trabajadas por el Ayuntamiento durante el último año. Bajo este lema se integran la revitalización del centro urbano, la mejora de los espacios públicos, el apoyo a la cultura local, la promoción del producto gastronómico de kilómetro cero, el impulso al turismo deportivo y activo, la renovación del parque hotelero y la defensa de un modelo turístico que sitúa a las personas en el centro.

El concejal de Turismo de Sant Antoni, Miguel Tur, junto a otros representantes de Ibiza. / Ayuntamiento de Sant Antoni

El material audiovisual presentado en Fitur y en los encuentros con periodistas ha sido desarrollado con un enfoque visual y emocional, que busca mostrar la parte más auténtica del municipio. Lejos de promesas abstractas, la campaña pone el foco en lo que ya está ocurriendo en Sant Antoni y en las experiencias reales que hoy ofrece tanto a residentes como a visitantes.

Con esta estrategia, Sant Antoni refuerza su posicionamiento como un destino que reivindica su identidad, su diversidad y su capacidad de evolución, y que entiende la promoción turística como un ejercicio de coherencia entre el relato y la realidad. Fitur se convierte así en un espacio para compartir ese proyecto y seguir construyendo, desde el diálogo, un modelo turístico con visión de futuro.