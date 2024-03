L’Erasmus més sostenible: 1.800 quilòmetres en bus, tren i vaixell

Vaixell, autobús o tren. Res d’avions. Aquests són els mitjans de transport que han permès la trobada dels alumnes dels instituts Quartó del Rei, a Santa Eulària, i Carlo Schmid Gymnasium, a la ciutat alemanya de Tübingen tot i els més de 1.800 quilòmetres que separen les dos ciutats. «És una nova modalitat de viatge sostenible», expliquen des del centre eivissenc, que ha exercit d’amfitrió de l’alemany en un dels intercanvis previstos pel projecte Erasmus en què participen i que els ha agermanat.

L’objectiu del projecte, cofinançat amb fons del programa Erasmus+ de la Unió Europea, és la formació: «compartir i aprendre per millorar l’entorn natural més proper». I per ser coherents amb aquest objectiu els desplaçaments es fan amb aquests mitjans de transport: «promovent entre els participants actituds responsables i de conscienciació amb el medi ambient».

Mercat, sembra i senderisme

Els eivissencs han rebut els alemanys amb un intens programa d’activitats «educatives, inclusives i sostenibles». Els varen portar, per exemple, a conèixer «de primera mà» les tècniques de conreu tradicional de l’illa i, fins i tot, varen animar-los a «participar activament» a l’hort que tenen al centre.

Tots varen fer «un estudi dels productes locals del mercat municipal», on varen parar especial atenció a si hi trobaven productes de quilòmetre zero. Tot el grup va visitar l’Ajuntament de Santa Eulària, on els va rebre la regidora de Medi Ambient, Mónica Madrid, qui els va explicar «les polítiques municipals que s’estan desenvolupant i que van en línia amb el projecte educatiu». A més, amfitrions i visitants varen anar a una granja «on es fomenta el benestar animal» i on varen col·laborar.

«En línia amb la compensació d’emissions de carboni i els hàbits de consum sostenibles» els estudiants i els seus professors varen fer una ruta guiada en bicicleta de muntanya pel nord de l’illa. Una excursió de 22 quilòmetres que varen completar amb una de senderisme pel Camí de sa Pujada, a Formentera, illa on varen poder descobrir «el tresor marí que acullen les Pitiüses».

Els alumnes del Quartó del Rei tornaran la visita als seus companys alemanys al mes de maig, segons expliquen des de l’institut. Allà, indiquen, «continuaran indagant en la mobilitat urbana, l’estalvi energètic i de recursos, especialment en matèria de residus urbans».

A més de les fotografies, de les amistats i dels records i vincles que es creïn durant el projecte entre eivissencs i alemanys, els estudiants han sembrat a l’institut de Santa Eulària un arbre «com a record perpetu del projecte». Un nesprer que cuidaran i que veuran créixer.

Suscríbete para seguir leyendo