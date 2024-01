Haruki Murakami: el Japó i la cultura pop occidental

Haruki Murakami (Kyoto, 1949) és el primer escriptor del mes de l’any 2024 a la Biblioteca Municipal d’Eivissa, on es pot trobar bona part de la seua obra. Precisament aquest 2023, Murakami ha rebut el Premi Princesa d’Astúries de les Lletres per «la singularitat de la seua literatura, el seu abast universal i la seua capacitat per conciliar la tradició japonesa i el llegat de la cultura occidental». El 1978 va ser l’any en què va començar la seua activitat literària i al següent va publicar ‘Escolta la cançó del vent’, la seua primera novel·la. No obstant això, l’obra que li va donar fama internacional a Haruki Murakami va ser ‘Tòquio Blues’, de l’any 1987, de la qual se’n va fer una adaptació cinematogràfica.

