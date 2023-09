10.000 agendes amb consciència

«Canviar-la tots els anys és una feinada, però es paga la pena», afirma Belén Alvite, responsable del Centre d’Estudi i Prevenció de Conductes Addictives (Cepca) mentre mira les noves agendes del curs que acaba de començar. Un cor enorme en el qual es llegeix «I love inclusion» envoltat de boixos i boixes amb bastons, cadires de rodes, cames ortopèdiques i audiòfons ocupa la portada de l’agenda pensada per als alumnes del darrer cicle de Primària. Un dibuix fet per Diego, un dels petits usuaris de l’Associació de Persones amb Necessitats Especials d’Eivissa i Formentera (Apneef). Més evocadora és la dissenyada per als alumnes de Secundària i Batxillerat: una posta de sol, un fonoll gegant, un contrallum i un cartell de neó on es pot llegir «Eivissavol igualtat. Una illa d’oportunitats».

Incloure la inclusió

El procès per crear aquestes agendes és sempre llarg. I costós. «Cadascú dels que formam el Cepca tenim una visió. Som com una família, ho posam tot el comú, discutim i després anam polint. Enguany, al principi, ens va costar una mica», comenta Alvite, que destaca que per a aquest setembre havien adquirit el «compromís» amb la consellera insular de Benestar Social, Carolina Escandell, per incloure en la de Primària la inclusió, valgui la redundància. «No volíem destacar el que els diferencia sinò allò que ens fa iguals», apunta Alvite.

De fet, l’agenda de Primària inclou, en les primeres pàgines, un abecedari del llenguatge de signes, Al començament de cada mes, acompanyat d’una il·lustració, hi ha una frase escrita per una persona amb alguna capacitat diferent. «No tots podem sentir els mateixos sons, però tots necessitam sentir-nos escoltats», escriu Hanna, de l’Asociación de Personas Sordas de Ibiza y Formentera al mes de setembre. «No tots sentim les mateixes coses, però tots necessitam saber què ens passa», diu Guillem, d’Apneef. «No tots som iguals, però tots necessitam que ens mirin amb admiració», és la frase de gener, de Samantha, de l’Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif).

L’agenda inclou també alguns jocs molt senzills, tradicionals, que als centres, segons els han explicat al Cepca, els estan encantant, així com un dia mundial de cada mes. Un aspecte important, explica la coordinadora del Cepca, són les emoticones que apareixen en l’espai de cada dia i que està pensat per a què els alumnes indiquin com se senten: en pau, feliços, ni bé ni malament, tristos, enfadats o molt tristos. No estan allà perquè sí, tenen un objectiu: «És una mica com el que hi ha als banys dels aeroports, on pitges un botó per dir si estan nets o no. Aquí buscam que els estudiants detallin com se senten cada dia, de manera que les famílies, en veure les agendes puguin saber com han passat la setmana els seus fills. És com un termòmetre».

Agenda de Secundària

L’agenda de Secundària, explica Alvite, segueix el mateix esquema que els anys anteriors, però canviant els protagonistes de cada mes. La coordinadora del Cepca destaca la importància d’anar avançant i conscienciant a la societat sobre la igualtat i els diferents tipus de sexualitat. Que és important seguir per aquest camí els hi ho va deixar clar recentment un comentari que una dona els va deixar a les xarxes socials: «Ens va dir que li semblava una vergonya que amb els impostos es pagàs un material amb continguts inapropiats. Vam intentar explicar-li la nostra feina i els objectius de l’agenda, però va seguir insistint i ja no li vam contestar més». Alvite destaca que a l’agenda es parla de drets humans, d’educació afectivosexual, d’igualtat... «L’educació en aquests aspectes és un dret que tenen els adolescents», defensa.

Enguany els protagonistes d’aquesta agenda són joves d’arreu del món «que fan coses interessants». Hi ha dones i homes, representants del col·lectiu lgtbi, de minories ètniques o que treballen per acabar amb l’assetjament escolar: Easton Lachapelle, que amb 17 anys ha inventat pròtesis robòtiques amb una impressora 3D; Dani Marrero, influencer que parla de salut mental i persones trans; Zuriel Oduwole, lluitadora per l’educació de les boixes africanes des del món del cinema, o Xiuhtezcatl Martínez, músic que batalla contra el canvi climàtic... Entre ells, destaca Alvite, han inclòs un que té molt a veure amb Eivissa: «Pablo Vidarte, director del Botánico Biotecnológico d’Eivissa, inventor que fa unes coses impressionants».

Com sempre, les agendes estan plenes de QR que condueixen a material per a què els docents puguin treballar. I una primera pàgina amb informació per a les famílies. «La poden arrencar i ja la tenen per a tot el curs», destaca Alvite.