María García del Moral, pionera de la fotografia

Una pionera de la fotografia a Espanya. Així es pot considerar càntabra María de los Ángeles García del Moral, una de les protagonistes del mes d’agost, dedicat a la fotografia, del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES). Nascuda en el si d’una família burgesa, va créixer envoltada de professionals de prestigi a la societat de Santander.

Sent encara molt jove va començar a destacar per la seua afició a la fotografia de la que se’n van fer ressò els diaris de l’època. Tot i que era aficionada ( va guanyar alguns concursos), va treballar també com a professional. Amb debilitat pel retrar, està considerada la primera fotògrafa de Cantàbria.

MARÍA GARCÍA DEL MORAL Época: 1893-1956 País: Espanya L’any 1935 les seues fotografies varen protagonitzar una exposició a l’Ateneo de Santander, on les dones només podien entrar acompanyades d’un soci.

La fotògrafa va començar a viure entre Santander i Madrid quan es va casar amb el seu segon marit, José Luis Corcho Pila. Època, aquesta, en què atenia el seu estudi de la seua ciutat natal, on va retratar bona part de la societat burgesa de l’època, especialment dones i boixos. Algunes d’aquestes imatges varen rebre premis arreu d’Espanya. L’any 41 una de les seues fotos va ser portada de Lectura. Revista del Hogar, ja que va guanyar el primer premi de concurs fotogràfic de la publicació, una de les més importants en el panorama espanyol d’aquell moment. Són especial ment coneguts els seus retrats il·luminats, imatges que retocava amb pintures.

La fotògrafa va morir en un accident de trànsit l’any 56 i, amb la venda de la seua casa es va destruir pràcticament tot el seu arxiu.