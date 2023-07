Lectures d'estiu: A l’ombra de les històries i la tinta

Un bagul ple de novel·les gràfiques. De pirates, d’aventures... Aquell va ser el tresor que va trobar Fanny Tur, responsable de l’Arxiu Històric d’Eivissa, quan, sent només una boixa, va mudar-se amb la seua família de Santa Eulària a Vila. Era estiu quan va fer aquella troballa. I és aquell bagul ple d’històries el que li ve al cap quan pensa en les lectures que li recorden als mesos de calor. «El que llegia en vacances eren històries com ‘Mujercitas’, ‘Huckleberry Finn’ o ‘Les aventures de Tom Sawyer’, però aquell bagul...», rememora. Tenia vuit anys i aquell estiu, el seu primer estiu a Vila, el va passar enganxada a aquelles novel·les il·lustrades que varen deixar al pis de la seua güela els antics llogaters. «Tenia uns vuit anys, era una apassionada de la lectura i arribar i trobar-me allò em va fer molta il·lusió», recorda Tur, que rememora també el «desconsol» que va sentir quan aquell tresor es va acabar, quan ja no li varen quedar més històries per llegir.

«Quan pens en les lectures que em portin a l’estiu sempre pens en aquella caixa», comenta la responsable de la biblioteca municipal de Vila, on assegura que no hi ha gaires diferències entre les demandes d’estiu i les de la resta de l’any. «Això sí, un autor que torna cada estiu i que a l’hivern no es demana tant és Vázquez Figueroa», comenten les bibliotecàries de Vila, que destaquen entre els títols més demandats en aquestes dates ‘Estimada Mirta’ (María Escalas), que han llegit en un dels clubs de lectura, ‘32 de març’ (Xavier Bosch), ‘Los pacientes del doctor García’ (Almudena Grandes) —«impulsada per la sèrie de TVE1»—, els títols de la darrer premi Nobel, Annie Ernaux, i ‘El viento conoce mi nombre’ (Isabel Allende). «Els seus llibres tenen sempre moltes lectores», comenta Tur, que destaca que ara mateix, entre els llibres amb més llista d’espera (deu persones) es troben ‘El ángel de la ciudad’, d’Eva García Sáenz i ‘Isla negra’, de Toni Montserrat. «Ara mateix tenim prestats els tres exemplars que tenim i molta gent, quan el recomanam, diu que ja el té», comenta.

Llista d’espera

Això mateix es repeteix a la biblioteca insular de Cas Serres, segons expliquen les bibliotecàries. La novel·la històrica ambientada en l’Eivissa del segle XIX té llista d’espera. «Les novetats sempre surten», comenta Maria Rosa Ribas, que detalla altres títols molt demandats aquest estiu: ‘La muerte contada por un sapiens a un neandertal’ (Juan Luis Arsuaga i Juan José Millás), ‘El cuco de cristal’ (Javier Castillo), ‘Hammet’ (Maggie o’Farrell) i ‘Nosotros en la noche’ (Kent Haruf) en ficció i ‘Hábitos atómicos’ (James Clear) i ‘Viajes por mi jardín’ (Nicolas Jolivot), que té llista d’espera.

«És un llibre preciós», comenta María Rosa, a qui, quan pensa en lectures d’estiu se li ve al cap ‘Vozdevieja’, una meravella escrita per Elisa Victoria. «És un llibre molt original, una boixa d’uns nou anys que relata el seu estiu. És un retrat d’infància, però mica edulcorat perquè parla de les pors i les angoixes que sent», explica la bibliotecària de Cas Serres, que destaca que hi ha gèneres, com la novel·la policíaca o la denominada feel good, que es demanen més a l’estiu. «És una època per agafar històries que enganxin i que no te facin pensar gaire», justifica. En aquest sentit, dos dels més demandats ara mateix són ‘La cuenta atrás para el verano’, de La Vecina Rubia, i la darrera obra d’Elísabet Benavent: ‘Cómo no escribí nuestra historia’.

María Rosa destaca també dos còmics que li recorden a l’estiu. ‘Baños Pleamar’ (Isaac Sánchez) —«records d’un negoci familiar dels anys 70, un restaurant amb piscina, un retrat d’una època ple de nostàlgia»— i ‘Todo bajo el sol’ (Ana Penyas): «Premi Nacional de Còmic que parla sobre el turisme de masses, l’especulació i com això que se suposa que és un benefici acaba suposant una pèrdua per molta gent».

Avorrides tardes d’estiu

«Si pens en les lectures d’estiu em venen al cap les tardes avorrides per casa durant l’adolescència», explica Joana Guirado, de la biblioteca Vicent Serra i Orvai, de Sant Jordi. La lectura, recorda, era on es refugiava de la calor durant les hores més feixugues del dia. D’entre tot el que va llegir destaca ‘Edad prohibida’, de Torcuato Luca de Tena —«és una història molt xul·la sobre el descobriment de la sexualitat, els conflictes de l’adolescència, t’obria un món del que ningú no te parlava»— i ‘La comedia humana’ (William Saroyan): «Ambientada en la II Guerra Mundial, un al·lot entrega telegrames, la majoria amb males notícies, de familiars». Per a ella, l’estiu és el moment de refugiar-se en els clàssics de la literatura. De petita eren les novel·les de Mark Twain i enguany, si compleix els seus plans, serà un dels seus grans pendent: ‘L’Odissea’, d’Homer.

Qui no té clar si podrà permetre’s el luxe de llegir aquest estiu és Maria, auxiliar de la biblioteca de Formentera. «Abans de treballar aquí aprofitava per llegir llibres gords, sobretot d’Isabel Allende i García Márquez», explica l’auxiliar, que sent predilecció pels autors sudamericans. Els usuaris, indica, són més de quedar-se amb les novetats en aquesta època. Els darrers que acaben d’arribar i que ja s’estan prestant són ‘Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra’ (Wole Soyinka), ‘Mujeres solas’ (Takako Takahashi), ‘La hija de Burger’ (Nadine Gordimer), o ‘Hijo de esta tierra’ (Richard Wright), «que parla sobre el racisme».

Color, frescoreta i no pensar

Ella, si pogués, la novetat que llegiria aquest estiu seria ‘El viento conoce mi nombre’ de la seua admirada Isabel Allende. «Però primer són sempre els usuaris», matitza Maria, que explica que també surten prou en prèstec no només els llibres que estan a la prestatgeria de novetats sinó també els de la d’homenatges, que darrerament, per desgràcia, ha canviat de protagonistes. En poc temps han passat per ella les obres d’Antonio Gala, Cormac McCarthy, Milan Kundera i es prepara ara per acollir les de Francisco Ibáñez.

«No volem pensar tant, volem aprofitar els dies i volem lectures fresques, amb color», explica Clàudia Costa, bibliotecària de Santa Eulària, que enguany no sap què llegiran els seus usuaris ja que, de moment, les instal·lacions estan tancades per obres. Suposa, per la seua experiència, però, que és molt probable que les novetats arrassin. Aposta per ‘El cuco de cristal’ (Javier Castillo), ‘Todo brilla’ (Alice Kellen) i les darreres novel·les d’Elísabet Benavent i Eva Sainz de Urturi. El que té clar és que si bé es poden modificar els hàbits lleugerament, molts lectors es mantenen fidels a allò que els agrada. Si ella pensa en una lectura que l’ompli d’estiu el títol que li ve al cap és ‘Se prohíbe mantener afectos desmedidos en la puerta de la pensión’, de Mamen Sánchez, una obra «lleugera, divertida, però amb trasfons. Amb un personatge que ha de passar molts entrebancs però que s’ho pren tot amb humor. Sempre que l’he recomanat la resposta ha set molt positiva».

«Qui llegeix novel·la negra no canvia a romàntica perquè sigui estiu. Ni a l’inrevés», afirma Vicenç Fenollosa, auxiliar de la biblioteca de Sant Antoni, on els autors més demanats ara mateix són Albert Espinosa i Elísabet Benavent. I el llibre ‘La villa de las telas’, d’Anne Jacobs. A més, entre els més jóvens, del manga. «Crec que tenim una de les millors col·leccions de l’illa. Tenim usuaris que se’ls emporten de tres en tres i els canvien cada dia», detalla l’auxiliar, que destaca especialment la sèrie ‘Culpables’ i ‘Hairstoppers’. Entre els més petits triomfen ‘Unicornia’ (Ana Punset) i els derivats del joc ‘Arta’. A ell, personalment, un llibre que el trasllada a l’estiu és ‘Los años de peregrinación del chico sin color’, de Murakami. «És ideal per entrar al seu món», afirma.