De Dubái a Ibiza: Huspy lleva su modelo de inteligencia artificial inmobiliaria al mercado residencial balear

Huspy, la proptech multinacional de origen dubaití, inauguró la semana pasada su nuevo hub en Ibiza, un espacio situado en la Av. 8 d’Agost, en plena Marina Botafoch. La apertura reunió a los principales representantes del ecosistema empresarial e institucional de la isla, quienes conocieron de primera mano la apuesta de la compañía por uno de los mercados más dinámicos de Europa.

El acto coincide con un momento de máxima presión sobre el mercado balear: según datos del Colegio de Registradores, el archipiélago superó las 14.000 compraventas en 2025. Con esta apertura, Ibiza se convierte en el octavo mercado de Huspy en España, donde la compañía aplica su sistema de inteligencia inmobiliaria para proteger el valor de cada propiedad desde el primer día de salida al mercado.

Durante la apertura, Ziad Nassar, deputy CEO de Huspy, destacó que el hub nace con la vocación de “fortalecer el tejido empresarial balear”, dinamizar la captación de capital y profesionalizar la gestión del ecosistema inmobiliario en toda la región.

El pulso de la demanda ibicenca

Si bien el capital internacional sigue siendo el motor indiscutible del mercado ibicenco, el sector se está diversificando con la entrada de nuevos actores. Junto a la sólida demanda extranjera, asoma con fuerza un perfil nacional joven vinculado a la generación Y que, apoyado en financiación hipotecaria, muestra una preferencia clara por los activos de obra nueva.

Este apetito por viviendas a estrenar responde a una realidad estructural: la escasez de producto de calidad en el mercado de segunda mano. En este sentido, los nuevos desarrollos que se multiplican por toda la isla están actuando como la principal vía de acceso para una demanda joven que busca mejores estándares de habitabilidad y eficiencia energética.

Inteligencia inmobiliaria al servicio del propietario

La apertura del hub llega acompañada de Huspy, el método de inteligencia inmobiliaria que la compañía ya despliega en cada una de las ciudades en las que opera: Madrid, Valencia, Alicante, Dénia, Málaga, Sevilla, Barcelona y, ahora, también Ibiza.

El método analiza comparables reales y mide el rendimiento de cada propiedad en sus primeros siete días en el mercado —la ventana en la que se concentra entre el 60% y el 80% del tráfico de demanda— para maximizar el potencial de la propiedad y que el activo mantenga tracción.

“Con Huspy., el propietario tiene visibilidad total del rendimiento de su propiedad en el mercado. Cada semana, un experto. interpreta los datos junto al propietario para convertirlos en decisiones con criterio y en el momento adecuado. La venta deja de ser un proceso opaco y se convierte en un método claro, medible y compartido”, explica Ziad Nassar, deputy CEO de Huspy.

Para Joe Neira, city manager de Huspy en Ibiza, la isla es un caso que exige especial precisión: “Aquí cada metro cuadrado tiene un valor muy alto. El rigor de los datos no es opcional; es lo que permite que el propietario, el comprador y el profesional inmobiliario operen con total transparencia”.

Ibiza marca un nuevo paso en la expansión de Huspy en España, donde la compañía opera desde hace cuatro años y proyecta nuevas aperturas en mercados de alto potencial.