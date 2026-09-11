La SD Portmany reúne al fútbol base de Ibiza y Mallorca en la segunda edición del Torneo O Beach

La SD Portmany celebra este fin de semana la segunda edición del Torneo O Beach, una cita de fútbol base que reunirá en el campo municipal de Sant Antoni a equipos de las categorías benjamín y alevín procedentes de Ibiza y Mallorca. La competición arrancará este sábado a las 9.30 horas con los partidos de categoría benjamín.

En benjamín de primer año participarán equipos del club portmanyí, UD Ibiza, Peña Deportiva y Bahía San Agustín. En Benjamín de segundo año, además de la SD Portmany y el club blaucel, competirán dos conjuntos llegados desde Mallorca: Atlético Baleares y Madre Alberta, que tendrán la oportunidad de desplegar en la isla el gran nivel que poseen.

Las finales de ambas categorías benjamines están previstas para las 14 horas. La actividad continuará el domingo, también desde las 9.30 horas, con el turno de los alevines, tanto de primer como de segundo año y contará con la representación de la SD Portmany, UD Ibiza, Peña Deportiva, Sant Josep, Penya Independent y Sant Jordi.

Las finales de categoría alevín se disputarán a partir de las 13.40 horas, poniendo el broche a la fiesta del fútbol formativo. El Torneo O Beach, organizado por la SD Portmany y patrocinado por O Beach, pretende servir además como punto de partida competitivo para los equipos de fútbol base antes del inicio de la temporada, en un ambiente lúdico y familiar en el que jugadores, técnicos y familiares compartirán protagonismo.