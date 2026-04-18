Los profesionales de la restauración catan los vinos que estarán en las mesas esta temporada

La primera edición de ‘Anem de Vins’ «ha sido todo un éxito, tanto que ya está confirmada la segunda edición, que organizaremos en los primeros meses de 2027», asegura Juan Torres, propietario de Promociones Comerciales Ibiza. En esta cita celebrada el martes 14 de abril, en el Club Diario de Ibiza, participaron 20 bodegas del catálogo 2026 de Promociones Comerciales Ibiza.

Los asistentes conocieron y probaron las novedades de 2026.

Durante la jornada, las bodegas participantes ofrecieron catas de vinos a los numerosos representantes del sector de la restauración, hostelería y alimentación que acudieron a ‘Anem de Vins’.

Bodegas Nabal, de Ribera del Duero, presentó el rosado Nabal Rosé.

Entre todas las bodegas destacaron, como novedad, Bodegas Nabal, de Ribera del Duero, que presentó el rosado Nabal Rosé, un vino excepcional premiado en 2025.

Los representantes de las bodegas ofrecieron catas de sus vinos.

Otra novedad fue el Albariño Mar de Ons 2024, ganador de la Medalla de Oro en la Cata-Concurso Rías Baixas 2025 y del prestigioso ‘Best in Show’ en los Decanter World Wine Awards, un vino que destaca por su carácter mineral, su acidez vibrante y su marcado estilo gallego.

A lo largo del día la afluencia de profesionales fue constante.

Además del amplio catálogo de vinos, Promociones Comerciales Ibiza expuso una selección de cavas, productos ecológicos, cervezas de barril, artesanales y de botella, zumos y aguas minerales y productos de importación.

Durante toda la jornada, de 12 a 20 horas, no pararon de llegar clientes del sector Horeca dispuestos a catar, conocer las novedades que se verán en las mesas esta temporada, y compartir experiencias con sus colegas de profesión.

Juan Torres apunta que «esta primera experiencia ha sido muy positiva tanto para su empresa como para las bodegas que han participado en ‘Anem de Vins’».

Promociones Comerciales Ibiza se fundó en 1968 por Juan Torres ‘Lluc’, padre del actual propietario, y por su cuñado Juan Roig ‘Serreta’. Casi 60 años después, la empresa es un referente en el sector de la distribución de bebidas en Ibiza y Formentera.