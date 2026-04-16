Terramoll rediseña sus vinos para conquistar nuevos mercados

Con la llegada del verano, la bodega formenterense Terramoll inicia una etapa decisiva con el objetivo de conquistar nuevos mercados. Este salto se apoya en su alianza con Vintae y en una renovación integral que abarca desde el rediseño de su imagen hasta la reformulación profunda de algunos de sus propios caldos. Los viñedos de Terramoll, localizados en el privilegiado entorno del Pilar de la Mola, han servido este miércoles de perfecto escenario para la presentación en sociedad de las nuevas añadas y diseños de la bodega formenterense. En el evento también se ha aprovechado para presentar otros productos del grupo Vintae.

Un numeroso público relacionado con el sector de la hostelería en las Pitiusas compartió una agradable jornada durante la cual pudieron conocer de primera mano tanto el vino producido para este año, que será comercializado en breve, como los nuevos diseños creados por el equipo de Vintae para las etiquetas de las botellas de los vinos Savina, Rosa de Mar y Astarté.

Desde junio del pasado 2025, Bodega Terramoll y Vintae trabajan juntos en una asociación que supone un aumento de visibilidad para la pequeña pero exclusiva empresa de Formentera, a la vez que incrementa el número de localizaciones donde Vintae ya está presente en la actualidad.

Sobre la añada que pronto podrá disfrutar el público en general, es la primera que surge de esa cooperación y, en el caso de los vinos formenterenses, presenta ciertas novedades, según explica el enólogo de Terramoll, José Luis Abalde.

Los nuevos diseños de los vinos Savina, Astarté y Rosa de mar. / DI

Así, aunque Es Monestir, el reserva insignia de la bodega que está elaborado con la uva típica de la zona, la monastrell, mantiene intactas sus características, el resto de las variedades se van adaptando «al gusto del cliente, que hoy en día demanda vinos más fáciles de beber, más frescos», expone Abalde. Esto se logra, por ejemplo, eliminando el tiempo de barrica en tintos más ligeros como Es Virot. Los blancos, como Savina y Astarté, siguen la misma línea de búsqueda de ligereza y menos estructurados. Este último, el Astarté, «no contiene ningún tipo de sulfitos añadidos y para su elaboración se utilizan tinajas de barro», describe el enólogo.

En cuanto a Vintae, uno de sus socios y también enólogo, Raúl Acha, manifiesta su «ilusión» con la colaboración recién iniciada con Terramoll. «Formentera es la última incorporación de la empresa, que, aunque no deja de ser un proyecto familiar, ha ido extendiéndose desde su nacimiento en La Rioja hace 25 años hasta alcanzar 15 denominaciones de origen». La pitiusa del sur comenzó siendo un destino de vacaciones para los creadores de Vintae, que después dieron un paso hacia la restauración con la gestión de un local en es Pujols. «Tenemos un cariño especial a la isla, llevamos muchos años viniendo», explicaba este miércoles Acha. Su acuerdo con Terramoll les ha supuesto «una mayor vinculación con Formentera, un territorio con unas singularidades muy interesantes, como el hecho de que no exista la filoxera y la presencia de unos suelos muy especiales». El director técnico de la empresa se declara «enamorado» de la isla y del vino, y adelanta su interés en seguir estudiando las particularidades de Formentera para seguir produciendo vinos.

Para el evento de este miércoles en El Pilar de la Mola, Vintae llevó un novedoso blanco elaborado principalmente con verdejo que lleva por nombre Matsu La Moza y procede de la zona vitícola de Toro, en Castilla y León.

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La jornada de presentación y degustación, que dio comienzo a las once de la mañana, se prolongó hasta bien entrada la tarde, cuando los numerosos participantes se retiraron tras compartir un aperitivo seguido de una sabrosa comida cocinada in situ por un servicio de catering.