Nubes, abrazos y sonrisas en la vuelta al colegio en Formentera

La mañana amaneció nublada y fresca en Formentera, con un cielo gris que parecía anunciar lluvia y que dejaba en el aire la duda de cómo acabaría el día. Algo parecido ocurría a primera hora a las puertas de los colegios, donde muchos niños tampoco tenían demasiado claro si volver a clase era realmente el mejor plan después de un verano de playa, juegos y horarios más relajados, mientras que para otros la incertidumbre era todavía mayor porque no regresaban al colegio "de los mayores", sino que entraban en él por primera vez.

Las puertas de los centros se fueron llenando minutos antes de las 9 de la mañana de familias, de mochilas recién estrenadas, ropa elegida para la ocasión y peinados intactos a primera hora. Antes de entrar, los padres aprovechaban para inmortalizar el momento con el móvil, mientras los niños posaban más o menos convencidos en esa fotografía que, año tras año, acaba convirtiéndose en uno de los recuerdos familiares más compartidos. En algunos casos, además, el primer día movilizaba a toda la familia y junto a los progenitores también estaban los abuelos acompañando a los más pequeños en su estreno escolar. O sustituyendo a los padres que, a estas alturas de la temporada, todavía tienen que trabajar.

Nuevos profesores

No faltaron tampoco los hermanos mayores llevando de la mano a los pequeños hasta la entrada, ejerciendo de guías en una mañana en la que se mezclaban los nervios con las ganas de reencontrarse con los compañeros después de las vacaciones y la incertidumbre por saber quién sería el nuevo profesor. En Formentera, donde los cambios de docentes continúan siendo habituales y la estabilización de las plantillas sigue sin estar plenamente resuelta, encontrarse caras nuevas al empezar septiembre forma casi parte de la rutina de cada curso.

Un grupo de alumnos entran en el colegio Mestre Lluís Andreu, en Sant Francesc / P.M.V.

Algunos niños entraron con pocas ganas y mirando hacia atrás, otros lo hicieron corriendo en cuanto localizaron a sus amigos y alguno necesitó un último abrazo antes de desaparecer tras la puerta. Pero, igual que ocurrió con el tiempo, las dudas de primera hora se fueron despejando poco a poco: las nubes acabaron retirándose y el fresco inicial dio paso al calor.

A la salida también había cambiado el paisaje. Las caras más serias de primera hora habían dejado paso a despedidas y sonrisas, como si al final la vuelta al cole, igual que aquella mañana gris, había resultado bastante menos amenazante de lo que parecía antes de empezar. Quizás mañana sea peor, cuando los más pequeños que han vivido esta jornada como novedad, sean conscientes de que acaban de empezar un momento vital que durará muchos, muchos años.